"Я просто живу". Жительница Новосибирска 16 лет борется с остеосаркомой

Несмотря на болезнь, сибирячка занимается волонтерством и осваивает новое хобби

12 мая 2026, 12:23, ИА Амител

Дарья Кормачева / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

39‑летняя жительница Новосибирска Дарья Кормачева уже много лет борется с остеосаркомой левого бедра. Историю борьбы сибирячки с раком рассказал "КП-Новосибирск".

Первые симптомы появились в 2009 году — тогда она заметила шишку на ноге. В 2012‑м образование начало болеть и расти: Дарью прооперировали и диагностировали доброкачественное образование — костно-хрящевой экзостоз. Казалось, что опасности нет, но спустя год все повторилось.

Операцию провели, и снова — "доброкачественное образование", но с настораживающими признаками. А спустя полгода — новый рецидив. В тот же период на КТ обнаружили очаг в легком. Но врачи не связывали это с опухолью.

За годы лечения женщина пережила около двадцати операций на ноге, четыре операции на легких из‑за метастазов, а также операцию на позвоночнике — из‑за грыжи ей установили металлоконструкцию. В 2019 году Дарье удалили часть кости и поставили эндопротез, но из‑за повреждения нерва она теперь хромает.

В декабре 2025 года в Москве ей удалили часть легкого вместе с четырьмя ребрами — поставили протез и сетку. Дарья прошла несколько курсов химиотерапии. Сейчас в ее теле — протез в бедре, конструкция в позвоночнике и протез в ребрах.

Точный диагноз — рак кости — ей поставили только в конце 2018 года. Болезнь не отступила: в легких и ноге остаются очаги, за которыми наблюдают врачи.

Несмотря на трудности, Дарья не сдается. Она участвует в волонтерских проектах, возглавляет совет дома в Южно‑Чемском жилмассиве и помогает людям в трудной ситуации. Еще одно увлечение — плетение корзин из ротанга: оно помогло восстановить моторику руки после операции. О мечте завести детей пока пришлось забыть из‑за нестабильной ремиссии, но женщина продолжает жить полной жизнью.

«Я просто живу. И спасибо близким, кто рядом со мной и помогает пройти этот путь», — заключила сибирячка.

Ранее сообщалось, что новосибирские онкологи провели операцию по сохранению единственной почки пациентке с Алтая. С онкологическим заболеванием почек женщина столкнулась уже во второй раз.