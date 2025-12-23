Эксперт отметил, что слабость и изжога — ожидаемые реакции, и посоветовал взаимодействовать с лечащим врачом

23 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Выпуск "Ч.Т.Д."

Маргарита Симоньян, проходящая курс химиотерапии, поделилась новыми подробностями о своем самочувствии. Главный редактор RT сообщила о таких побочных эффектах, как слабость в ногах и постоянная изжога.

Доктор медицинских наук, главный онколог центра "СМ-клиника" Александр Серяков в разговоре с "Радио 1" прокомментировал ее состояние, отметив, что такие реакции организма ожидаемы и управляемы.

«Это все можно пережить. Химические препараты всегда имеют побочные эффекты, и есть инструкция по этому поводу», – заявил профессор.

Эксперт подчеркнул, что переносимость терапии индивидуальна для каждого пациента, и ключом к решению возникающих проблем является тесное взаимодействие с лечащим врачом.

«Не она первая, не она последняя с этим диагнозом, и другие больные переносят подобную химиотерапию. Здесь нужно набраться терпения», – добавил он.

Серяков также обратил внимание на важный нюанс: курсы химиотерапии часто различаются, и побочные эффекты не обязательно будут повторяться.

«Лечащий доктор знает, что и как нужно предотвратить в следующих курсах», – резюмировал онколог.

Напомним, о своем тяжелом заболевании Симоньян впервые сообщила в эфире телеканала "Россия 24". Конкретного диагноза она не называла: лишь отметила, что недуг "тяжелый и страшный". Позже главред МИА "Россия сегодня" рассказала, что борется с раком груди. Ей удалили молочную железу. Сейчас она проходит сеансы химиотерапии.