Завершился прием фотографий на конкурс "Звезда Амик. Дети"

Всего мы получили 149 заявок на участие!

13 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Конкурса "Звезда Амик. Дети" / Изображение: amic.ru

Amic.ru завершил прием фотографий на конкурс "Звезда Амик. Дети". В четверг, 14 мая, в нашей группе во "ВКонтакте" мы запустим голосование.

В каждой возрастной категории (1,5–3 года, 4–6 лет и 7–10 лет) экспертная группа выберет по 20 фото — будет оцениваться качество снимка, фотогеничность и харизматичность ребенка, а также сопроводительная история.

Всего мы получили 149 заявок на участие!

Победителей в каждой номинации (всего шесть человек) торжественно наградят 24 мая во время "Фестиваля красоты" в банкетном зале "Времена года" под вспышки камер и под свет софитов! Их ждут подарки от партнеров и признание Барнаула!

Генеральный партнер конкурса — ТРЦ "Арена". Партнеры конкурса — развлекательный центр "Вот это да!", студия дизайна волос "Просто", визуальная мастерская "Просто", фотограф Екатерина Алеева, модельная школа Романа Попова.