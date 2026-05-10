Жительница Бийска отсудила у "Аэрофлота" 15 тысяч рублей за опоздание на работу

Суд встал на сторону пассажирки, которой отказали в посадке на рейс Санкт‑Петербург — Горно‑Алтайск

10 мая 2026, 10:54, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Бийский городской суд удовлетворил гражданский иск местной жительницы к компании "Аэрофлот — Российские авиалинии" и постановил взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда. Информация об итогах разбирательства предоставлена пресс‑службой судов Алтайского края.

Истец обратилась в суд после того, как авиакомпания отказала ей в посадке на рейс Санкт‑Петербург — Горно‑Алтайск 9 февраля 2025 года за час до вылета — по "производственным причинам". "Аэрофлот" предложил альтернативный маршрут с пересадкой в Москве, из‑за чего женщина добралась до дома на сутки позже и опоздала на работу.

«В ходе разбирательства перевозчик обосновал свои действия "техническими причинами", но не подтвердил, что обстоятельства были чрезвычайными и непредотвратимыми. Ранее компания предлагала пассажирке добровольную компенсацию — 3750 рублей либо 30 тысяч бонусных миль, — однако та отказалась», — говорится в публикации.

По итогам рассмотрения дела суд признал, что права потребителя были нарушены, и обязал "Аэрофлот" выплатить 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 5000 рублей — штраф за отказ добровольно урегулировать спор.

Ранее сообщалось, что юного жителя Новоалтайска незаконно высадили из самолета и оставили одного в аэропорту. Как отметили в суде, представители авиакомпании перед взлетом попросили подростка покинуть самолет без указания причин.