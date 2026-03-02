Российских туристов накормили тремя финиками на обед в аэропорту Дубая

На еду и воду образовалась большая очередь из туристов с разных отмененных из-за взрывов рейсов

02 марта 2026, 13:19, ИА Амител

Аэропорт / Изображение сгенерировано "Яндекс" / amic.ru
Российская туристка столкнулась с острыми неудобствами в аэропорту Дубая, где из‑за эскалации регионального конфликта отменили ее рейс в Тбилиси. В беседе с РИА Новости путешественница по имени Гулия поделилась подробностями пережитого в транзитной зоне.

«В аэропорту было много туристов с разных отмененных из‑за взрывов рейсов, обещали еду и воду на время ожидания. Но очередь была огромная, еды на всех не хватило. В итоге нам дали три финика, а воду мы так и не получили», — рассказала туристка из Уфы.

Гулия уточнила, что об отмене рейса пассажиры узнали уже непосредственно на борту:

«Пришлось выходить, а один самолет вообще успел взлететь — его тоже вернули».

Ситуация в воздушном пространстве ОАЭ обострилась на фоне региональной напряженности. В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран.

Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

В результате эскалации российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" в воскресенье, 1 марта, объявили о вынужденной отмене части рейсов в Дубай и Абу‑Даби. Ограничения связаны с продлением запрета на использование воздушного пространства ОАЭ.

Накануне страны Персидского залива сообщили, что могут ответить на атаки Ирана

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

"Сожжем их сердца". Как интриги в Тегеране повлияют на войну на Востоке и экономику мира

Иранское руководство может поставить Запад на колени простым закрытием транспортной артерии
Комментарии 16

Гость

13:35:35 02-03-2026

Хммм на билеты хватает денег а на покупку воды в аэропорту - нет🤔

Гость

13:44:08 02-03-2026

Гость (13:35:35 02-03-2026) Хммм на билеты хватает денег а на покупку воды в аэропорту -... Так вода может быть дороже, а если ещё и пирожок

Гость

13:43:41 02-03-2026

финики там вкусные...

Гостья

15:04:53 02-03-2026

Гость (13:43:41 02-03-2026) финики там вкусные...... Финики дают силы и энергию. Достаточно быстро, хватит и трех штук. Зря возмущается.

Гость

13:54:05 02-03-2026

Нужно спасать этих приблуд десантом ?

Татьяна

14:07:50 02-03-2026

Прямо как в сказке, только там 3 орешка для Золушки, а тут 3 финика. Но заметьте не заолушкам

Гость

14:20:12 02-03-2026

российская туристка гулия летит в тбилиси... у меня диссонанс

Финик ясный сокол

14:44:32 02-03-2026

Три финика, это по эмиратски)

Гость

14:51:50 02-03-2026

Финик ясный сокол (14:44:32 02-03-2026) Три финика, это по эмиратски)... ну мы же не знаем какого они размера)) может по кило каждый)

Гость

16:22:42 02-03-2026

Гость (14:51:50 02-03-2026) ну мы же не знаем какого они размера)) может по кило каждый)... по документам уж точно

Гость

16:40:34 02-03-2026

Ну и не обязаны там никого бесплатно кормить.Всегда беру с собой запас еды, бутеры.снеки.сухарики. еще и остается с полета.

Гость

18:32:14 02-03-2026

Гость (16:40:34 02-03-2026) Ну и не обязаны там никого бесплатно кормить.Всегда беру с с... Не всегда разрешают свои продукты на борт.
Финики для диабетчиков яд.

Гость

17:50:23 02-03-2026

Дареному коню в зубы не смотрят

Гость

18:44:51 02-03-2026

Три финика нормально для поддержания жизни в тёплом климате. Это ж вам не в Сибири, где ведро холодца для перекуса требуется.

гость

09:53:37 03-03-2026

Мне ни разу в жизни бесплатно ничем не кормили. А, нет, было. В стационаре бесплатно водой со свеклой кормили. Борщ назывался. И кашей из непромытотой овсянки.

Гость

18:02:34 03-03-2026

гость (09:53:37 03-03-2026) Мне ни разу в жизни бесплатно ничем не кормили. А, нет, был... Ты бы ещё ГУЛАГ вспомнил

