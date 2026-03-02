Российских туристов накормили тремя финиками на обед в аэропорту Дубая

На еду и воду образовалась большая очередь из туристов с разных отмененных из-за взрывов рейсов

02 марта 2026, 13:19, ИА Амител

Аэропорт / Изображение сгенерировано "Яндекс" / amic.ru

Российская туристка столкнулась с острыми неудобствами в аэропорту Дубая, где из‑за эскалации регионального конфликта отменили ее рейс в Тбилиси. В беседе с РИА Новости путешественница по имени Гулия поделилась подробностями пережитого в транзитной зоне.

«В аэропорту было много туристов с разных отмененных из‑за взрывов рейсов, обещали еду и воду на время ожидания. Но очередь была огромная, еды на всех не хватило. В итоге нам дали три финика, а воду мы так и не получили», — рассказала туристка из Уфы.

Гулия уточнила, что об отмене рейса пассажиры узнали уже непосредственно на борту:

«Пришлось выходить, а один самолет вообще успел взлететь — его тоже вернули».

Ситуация в воздушном пространстве ОАЭ обострилась на фоне региональной напряженности. В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран.

Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

В результате эскалации российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" в воскресенье, 1 марта, объявили о вынужденной отмене части рейсов в Дубай и Абу‑Даби. Ограничения связаны с продлением запрета на использование воздушного пространства ОАЭ.

Накануне страны Персидского залива сообщили, что могут ответить на атаки Ирана.