Российских туристов накормили тремя финиками на обед в аэропорту Дубая
На еду и воду образовалась большая очередь из туристов с разных отмененных из-за взрывов рейсов
02 марта 2026, 13:19, ИА Амител
Российская туристка столкнулась с острыми неудобствами в аэропорту Дубая, где из‑за эскалации регионального конфликта отменили ее рейс в Тбилиси. В беседе с РИА Новости путешественница по имени Гулия поделилась подробностями пережитого в транзитной зоне.
«В аэропорту было много туристов с разных отмененных из‑за взрывов рейсов, обещали еду и воду на время ожидания. Но очередь была огромная, еды на всех не хватило. В итоге нам дали три финика, а воду мы так и не получили», — рассказала туристка из Уфы.
Гулия уточнила, что об отмене рейса пассажиры узнали уже непосредственно на борту:
«Пришлось выходить, а один самолет вообще успел взлететь — его тоже вернули».
Ситуация в воздушном пространстве ОАЭ обострилась на фоне региональной напряженности. В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран.
Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате эскалации российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" в воскресенье, 1 марта, объявили о вынужденной отмене части рейсов в Дубай и Абу‑Даби. Ограничения связаны с продлением запрета на использование воздушного пространства ОАЭ.
Накануне страны Персидского залива сообщили, что могут ответить на атаки Ирана.
13:35:35 02-03-2026
Хммм на билеты хватает денег а на покупку воды в аэропорту - нет🤔
13:44:08 02-03-2026
Гость (13:35:35 02-03-2026) Хммм на билеты хватает денег а на покупку воды в аэропорту -... Так вода может быть дороже, а если ещё и пирожок
13:43:41 02-03-2026
финики там вкусные...
15:04:53 02-03-2026
Гость (13:43:41 02-03-2026) финики там вкусные...... Финики дают силы и энергию. Достаточно быстро, хватит и трех штук. Зря возмущается.
13:54:05 02-03-2026
Нужно спасать этих приблуд десантом ?
14:07:50 02-03-2026
Прямо как в сказке, только там 3 орешка для Золушки, а тут 3 финика. Но заметьте не заолушкам
14:20:12 02-03-2026
российская туристка гулия летит в тбилиси... у меня диссонанс
14:44:32 02-03-2026
Три финика, это по эмиратски)
14:51:50 02-03-2026
Финик ясный сокол (14:44:32 02-03-2026) Три финика, это по эмиратски)... ну мы же не знаем какого они размера)) может по кило каждый)
16:22:42 02-03-2026
Гость (14:51:50 02-03-2026) ну мы же не знаем какого они размера)) может по кило каждый)... по документам уж точно
16:40:34 02-03-2026
Ну и не обязаны там никого бесплатно кормить.Всегда беру с собой запас еды, бутеры.снеки.сухарики. еще и остается с полета.
18:32:14 02-03-2026
Гость (16:40:34 02-03-2026) Ну и не обязаны там никого бесплатно кормить.Всегда беру с с... Не всегда разрешают свои продукты на борт.
Финики для диабетчиков яд.
17:50:23 02-03-2026
Дареному коню в зубы не смотрят
18:44:51 02-03-2026
Три финика нормально для поддержания жизни в тёплом климате. Это ж вам не в Сибири, где ведро холодца для перекуса требуется.
09:53:37 03-03-2026
Мне ни разу в жизни бесплатно ничем не кормили. А, нет, было. В стационаре бесплатно водой со свеклой кормили. Борщ назывался. И кашей из непромытотой овсянки.
18:02:34 03-03-2026
гость (09:53:37 03-03-2026) Мне ни разу в жизни бесплатно ничем не кормили. А, нет, был... Ты бы ещё ГУЛАГ вспомнил