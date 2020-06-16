Как проголосовать по изменениям в Конституцию по месту нахождения?

Как это сделать?

Проще, чем кажется. Потребуется всего пять минут.

Подать заявление можно через портал "Госуслуги". В этом случае даже ходить никуда не придется. Достаточно лишь зайти на сайт, выбрать участок, в котором будете голосовать, заполнить форму заявления и отправить. В ваш личный кабинет придет подтверждение. Его нужно распечатать или сохранить на телефоне. Этот документ пригодится вам во время голосования по месту нахождения – просто покажете его на участке и пойдете голосовать. Да! И паспорт в день голосования не забудьте.

Второй способ – сходить в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или на избирательный участок. Для заполнения заявления потребует паспорт.