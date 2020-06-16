Как проголосовать по изменениям в Конституцию по месту нахождения?

Голосование за поправки в Конституцию РФ продлятся целую неделю. Чтобы поставить в бюллетене галочку рядом с "да" или "нет", не обязательно ехать на избирательный участок по месту прописки. Проголосовать можно в любом селе и городе страны, где вы будете находиться в период голосования (то есть по месту пребывания). Как это сделать и почему об этом стоит задуматься уже сейчас – читайте в материале amic.ru.
Проще, чем кажется. Потребуется всего пять минут.
Подать заявление можно через портал "Госуслуги". В этом случае даже ходить никуда не придется. Достаточно лишь зайти на сайт, выбрать участок, в котором будете голосовать, заполнить форму заявления и отправить. В ваш личный кабинет придет подтверждение. Его нужно распечатать или сохранить на телефоне. Этот документ пригодится вам во время голосования по месту нахождения – просто покажете его на участке и пойдете голосовать. Да! И паспорт в день голосования не забудьте.
Второй способ – сходить в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или на избирательный участок. Для заполнения заявления потребует паспорт.
Как можно скорее. Заявление о голосовании по месту нахождения принимают до 21 июня 2020 года. То есть у вас есть всего неделя, чтобы заявить о решении голосовать в удобном для вас городе или селе.
На портале "Госуслуги" отправить заявление можно в любое время. Участковые избирательные комиссии Барнаула, к примеру, начнут принимать документы с 16 июня. Работают они по будням с 14:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 14:00.
С помощью компаса (шутим). Достаточно зайти на сайт Центральной избирательной комиссии РФ и Избирательной комиссии Алтайского края. Там размещены сервисы для поиска участков:
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Комментарии
желательно никак
А надо ли повышать явку?
Лохотрон, можите удалять комент, ...
против конечно
вам позвонят, стоит сказать Да . И вы свободны. Зачем какие то сложности
Чё тут: "Директор цирка в неризиновой, клоуны по регионам........!?"
Хоть один из тех кто про явку пишут.
Поясните за слова свои.
Потом ведь ныть будете , что подтосавали все.
Если пойдут только, те кто "ЗА" а остальные с пивом будут телевизор ругать. Толку не будет.
Идти нужно всем!
А уж выразить своё отношение это дело каждого
09:48
- гость -
Приди в себя, клоун, поправки уже приняты\одобрены, а этот цирк для замыливания глаза, что мол у нас демократия.
Идти нужно всем!
естественно, необходимо проявить политическую солидарность)))
, а этот цирк для замыливания глаза, что мол у нас демократия.
и главное в любой момент можно будет сказать "меня вынудили"....
16.06.2020 09:48
- гость -
Хоть один из тех кто про явку пишут.
Поясните за слова свои.
Явка придаст голосованию легитимность. Очевидно, что результат никому не интересен, даже если все проголосуют против, нарисуют 60/60 без всяких заморочек. Верховному важно иметь основания говорить в будущем: "Вы ведь сами пришли и проголосовали".
10:00
- гость -
Очевидно, что результат никому не интересен, даже если все проголосуют против, нарисуют 60/60 без всяких заморочек. Верховному важно иметь основания говорить в будущем: "Вы ведь сами пришли и проголосовали".
Именно так! Важна сама движуха и причастность населения! Вы всё правильно сказали. Нужно замазать как можно больше людей.
16.06.2020 10:00
- гость -
Так вперед наблюдателем на выборы. А лучше еще такого же взять, чтобы хотя бы один неотрывно наблюдал за процессом, пока другой в туалет ходит. Фиксируешь подтасовки. Внимательно следишь за подсчетом бюллетеней, берешь копию результатов, сравниваешь с тем, что появится в Центризбиркоме. Подаешь в суд, если нестыковки. Или с дивана удобнее философствовать?
16.06.2020 09:48
- гость -
Пойти туда даже за тем чтобы "Против" - это уже согласиться с этим показушным надуваловом!
16.06.2020 10:20
Nic
Там чё есть наблюдатели? Походу исключительно из едросов. А как наблюдать за электронной частью или почтовой или какой ещё там напридумывали. А бюллетень ваще шедевр! А паспорт показать с 2х метров это ваще ништяк. А то что вполне можно так ходить везде и голосовать несколько раз.
Главное побольше народу заманить. А результаты они уже походу давно готовы.
10:20
Nic
Так вперед наблюдателем на выборы. А лучше еще такого же взять, чтобы хотя бы один неотрывно наблюдал за процессом, пока другой в туалет ходит. Фиксируешь подтасовки.
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Вы либо бот, либо просто дебс. Речи про "выборы" и не шло, а чел от 10.00 всё доступно пояснил.
как проголосовать? только против, не видно заботы о людях. зачем продливать тогда этих.
Так смысл вам жить то всем!?
Вас все обманывают , обижают , решают за вас .
А вы гордо , но шепотом бунтуете.
Но только так, чтоб не знал ни кто.
Какой вы тогда власти для себя хотите?
"Нарисуют" "Замылят" "Причастность"
Даже если и так, хотя не совсем так конечно. Покажи и докажи, что не согласен. Или так и сглптывай стоя
Покажи и докажи, что не согласен. Или так и сглптывай стоя
политическая солидарность на лице)))
16.06.2020 10:28
месный
Лишний раз доказывает, что не в теме. Наблюдатели как раз чаще СР или Яблочники.
Граждане страны должны бойкотировать узурпацию власти! Бойкот обнулению!!!
как голос против может придать лигитимность? им нужна явка стороников, а вот тех кто против, тех пытаются убедить в том что все бессмысленно. пустой бюллетень проще заполнить за вас!
Мне вот интересно как они будут выворачиваться если мы все придем и проголосуем против.
16.06.2020 10:45
Nic
Лишний раз доказывает, что не в теме. Наблюдатели как раз чаще СР или Яблочники.
это вы не в теме предстоящего голосования
16. Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов участников голосования, за установлением итогов голосования Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации назначают наблюдателей.
При этом Общественная палата Российской Федерации вправе назначить наблюдателя в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации со дня официального опубликования указа Президента Российской Федерации о назначении общероссийского голосования для наблюдения в том числе за подготовкой проведения общероссийского голосования. Общественная палата Российской Федерации также вправе назначить наблюдателей во все нижестоящие избирательные комиссии.
Общественные палаты субъектов Российской Федерации назначают наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
Порядок приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения наблюдателей устанавливается Общественной палатой Российской Федерации.
Книжечка с новой конституцей уже в продаже, уже принимаются законы со ссылкой на еще не принятые поправки, нечего там делать.
21 век
Ожидание – летающие машины, человечество победило все болезни, колонизация марса
Реальность – шаман с бубном идет на Кремль, новая чума косит людей по всему миру миллионами, американцы по всей стране громят магазины и мародерствуют, в России устанавливается монархия
16.06.2020 10:57
Fkt
Да не будет никто выворачиваться - поставят доведенные цифры по явке и проценту ЗА - наказания за фальсификации по этому голосованию НЕТ!!!
Результаты уже подсчитали. 69% за поправки.
Смысл идти голосовать, если итоги уже подсчитаны.
16.06.2020 11:17
- гость -
Как это какой смысл? Там какую нибудь гречку будут подешевле продавать, а может даже бесплатно килограммчик дадут.
Что изменится после принятия поправок? -правильно, станет еще хуже обычным гражданам, т.к. проблемы афроевропейцев - шерифа не волнуют!
Там какую нибудь гречку будут подешевле продавать, а может даже бесплатно килограммчик дадут.
мелко мыслите гражданин
Жители Москвы смогут получить сертификаты на оплату товаров и услуг на общую сумму до 10 млрд руб. в рамках программы поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения «Миллион призов», сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Сертификаты выдадут горожанам, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию.)))
146% россиян согласны на поправку!
и откуда столько желчи.
успокойтесь, радужные, двухпроцентные, шароварники с пейсами, вонючими шпротами и бодяжными боржоми. вашим фбкашным фюрерам ничего не светит
Уже всё давно принято. На Озоне можно купить обновлённую конституцию рф.
Я так понял, что тут только одно ч.м.о. может обзывать всех кому, не нужен путин с его поправками, "радужными" , "шароварниками" и т.д. И у него прослеживается явная ненависть по национальному признаку, но ему, как троллю запутинскому за это ст. 217 УК РФ не светит.
16.06.2020 09:21
- гость -
вам позвонят, стоит сказать Да . И вы свободны. Зачем какие то сложности
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Некоторые говорят "алло". Что делать с ними?