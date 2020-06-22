Когда откроют Алтай для туристов и где уже можно отдохнуть

Первый месяц лета подходит к концу, а турбазы Алтая все еще закрыты. Из-за продления ограничений принимать отдыхающих с 22 июня им не разрешили. Когда заработают курорты Алтая, что будет с пляжным сезоном и где можно остановиться уже сейчас – читайте в материале amic.ru.
Да, но только в санатории (и то не во все). Здравницы Белокурихи начали принимать первых туристов с 8 июня. Однако из-за пандемии для отдыхающих ввели много ограничений.
Теперь чтобы попасть в санаторий, туристам придется сдать тест на COVID-19. Понадобится две справки: о том, что не болеете коронавирусной инфекцией и не контактировали с зараженными в последние две недели. На курорте придется носить маски, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки, ежедневно измерять температуру. Групповые процедуры, массовые мероприятия и развлечения пока запрещены.
По данным Роспотребнадзора на 15 июня, в Алтайском крае работает 14 санаторно-курортных организаций, которые имеют медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг. Они находятся в Белокурихе, Барнауле, Яровом, Первомайском районе. Также около 10 туркомплексов с медлицензией заработали и в Республике Алтай.
Посты на границах Алтайского края сняты, поездки внутри региона не запрещены, а прогулки разрешены. По идее, прокатиться по красивым местам Алтая на автомобиле возможно. Хотя эпидемиологическая обстановка все еще неблагоприятная. Поэтому если есть возможность отложить поездку, лучше так и сделать.
А вот в Республике Алтай до сих пор работает пост на границе. Всем въезжающим придется отправиться на 14-дневный карантин. Как уточнили amic.ru в республиканском Роспотребнадзоре, сейчас лучше всего воздержаться от посещения достопримечательностей, так как эпидобстановка в регионе неблагоприятная. Из-за вспышки заболеваемости там даже полностью закрыли на карантин Кош-Агачский район. Туристам туда вообще въехать нельзя.
Пока неизвестно. На днях специалисты подготовили пляжи "Причал-22", "Причал-42" и "Причал-55" на озере Большом Яровом. Теперь осталось дождаться снятия ограничений, после чего туристы смогут их посетить.
Как ранее уточняли в Роспотребнадзоре региона, пляжи могут открыться только на третьем этапе снятия ограничений. Когда он наступит, никто сказать не может.
Официально пляжный сезон в Алтайском крае еще не стартовал. До сих пор запрещено проводить массовые мероприятия на пляжах.
Да. Масочный режим действует в обоих регионах.
В Алтайском крае их нужно носить в санаториях, выходя из номера и в общественных местах. Также масочный режим действует в магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси, на остановках, предприятиях сферы услуг и общепита, в поликлиниках.
А вот в Республике Алтай маски обязательны в общественном транспорте, такси, аптеках, магазинах, на остановках, а также на автовокзале, в аэропорту, в местах общего пользования и при посещении органов власти.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии
Нет там никаких постов на границе, не обманывайте народ!
ни постов ни запретов горный весь в туристах бываем каждые выходные по работе знаем
Очень полезная статья от амика. 100% инфа?