Когда откроют Алтай для туристов и где уже можно отдохнуть

Хочу на Алтай. Уже можно ехать отдыхать?

Да, но только в санатории (и то не во все). Здравницы Белокурихи начали принимать первых туристов с 8 июня. Однако из-за пандемии для отдыхающих ввели много ограничений.

Теперь чтобы попасть в санаторий, туристам придется сдать тест на COVID-19. Понадобится две справки: о том, что не болеете коронавирусной инфекцией и не контактировали с зараженными в последние две недели. На курорте придется носить маски, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки, ежедневно измерять температуру. Групповые процедуры, массовые мероприятия и развлечения пока запрещены.

По данным Роспотребнадзора на 15 июня, в Алтайском крае работает 14 санаторно-курортных организаций, которые имеют медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг. Они находятся в Белокурихе, Барнауле, Яровом, Первомайском районе. Также около 10 туркомплексов с медлицензией заработали и в Республике Алтай.