В Республике Алтай полностью закрыли выезд из Кош-Агачского района

С 11 июня выезд с территории Кош-Агачского района запрещен для всех, независимо от регистрации по месту жительства (месту пребывания) в районе, сообщил республиканский оперштаб. Соответствующие изменения подписал глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

"Новые ограничительные мероприятия не распространяются на работников непрерывно действующих организаций, медицинских, аптечных учреждений, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, и других учреждений, выполняющих неотложные работы", – отмечается в сообщении штаба.

Въезд на территорию района разрешен только гражданам с регистрацией по месту жительства.

Ранее amic.ru писал о том, что Кош-Агачский район закрыли на карантин. Причиной дополнительных мер стал рост числа подтвержденных случаев COVID-19 в очаге.