Пляжный сезон в Барнауле не начнется 12 июня

Открыть бассейны и пляжи могут только на третьем этапе снятия ограничений. Поэтому 12 июня в Барнауле пляжный сезон не начнется. Об этом во время пресс-конференции рассказала Ульяна Калинина, замруководителя управления Роспотребнадзора Алтайского края.

"Пляжи, бассейны могут быть открыты на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий. Скорее всего, к 12 июня мы не придем к третьему этапу, соответственно, этот вопрос пока не рассматриваем", – пояснила Ульяна Калинина, отвечая на вопрос amic.ru.

Ранее власти Барнаула сообщали, что планировали открыть пляжный сезон 12 июня, если позволит эпидобстановка. Хотя, несмотря на запреты и ограничения, барнаульцы начали активно отдыхать на городском пляже уже в мае, когда установилась жаркая погода.

Напомним, Алтайский край добрался до первого этапа снятия ограничений. Губернатор Виктор Томенко внес изменения в указ. Жителям региона разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, с ограничениями позволили работать санаториям, магазинам одежды и обуви, а также салонам красоты и зоопаркам. Но в указе четко прописан запрет на отдых на воде и проведение досуговых мероприятий на пляжах.