Как будут платить россиянам за работу 24 июня

Среда, 24 июня 2020 года, в России объявлена нерабочим днем из-за проведения парада Победы. При этом всем работающим пообещали сохранить заработную плату. А как будут платить тем, кто все-таки будет вынужден выйти на работу в этот день? Положена ли им двойная оплата, как за работу в выходной, или нет, читайте в нашем материале.
Нет. Минтруд поясняет, что за 24 июня зарплата работнику должна начисляться как за обычный рабочий день.
"За этот день работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот день полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)", – цитирует "Российская газета" комментарий Минтруда.
А вот и нет. За работу 1 июля установлена повышенная оплата. Напомним, в этот день в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию и, согласно пояснению Роструда, работа в этот день будет оплачиваться как в выходной, то есть в двойном размере.
Более подробно об оплате в День голосования – в нашем материале "Будет ли 1 июля выходным и кому в этот день заплатят в двойном размере?"
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