Будет ли 1 июля выходным и кому в этот день заплатят в двойном размере?

Официальный день голосования по поправкам в Конституцию состоится в среду, 1 июля (хотя проявить волеизъявление можно и раньше – уже с 25 июня). Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Будем ли отдыхать 1 июля и как это отразится на зарплате – читайте в материале amic.ru.

1 1 июля – выходной? Да. Так РИА "Новости" ранее ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В производственном календаре 1 июля отмечен как "нерабочий день в соответствии с указом президента РФ от 01.06.2020 № 354" (определяет дату голосования, – прим. ред). В самом указе не оговаривается, что 1 июля мы не работаем. Однако согласно законодательству, если день общероссийского голосования назначают на будний день, то он становится нерабочим. Об этом говорится в законе о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 (п. 5 ст. 2).

2 Работаю 1 июля. Мне за это заплатят? Да. И в двойном размере, пояснили в Роструде. Оплата работы в выходные и нерабочие дни регламентируется 153 статьей Трудового кодекса. А день всенародного голосования относится к таким.

3 Могу взять отгул, если работаю 1 июля? Конечно. По желанию сотрудник, который будет работать 1 июля, может взять отгул в другой день. Но в этом случае работа в день голосования оплачивается в одинарном размере, а будущий выходной оплате не подлежит. "При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, следовательно, отпуск на этот день не продлевается", – сказали в Роструде.