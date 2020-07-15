Отдых отменяется. Как вернуть деньги за путевки в летние лагеря в Алтайском крае?

Летом-2020 дети не смогут отдохнуть в лагерях Алтайского края. Такое решение власти приняли из-за сложной эпидобстановки. Запустить оздоровительную кампанию можно только на третьем этапе снятия ограничений, до которого регион все никак не может добраться (да и когда это произойдет, никто не знает). Некоторые родители уже аннулировали заявки, рассказали представители краевого Минобрнауки во время заседания межведомственной комиссии. Хотя тысячи жителей региона до последнего надеялись, что отдых детей не сорвется. Как вернуть деньги за купленные путевки и чем занять ребенка на каникулах – читайте в материале amic.ru.
- Выберите в правом верхнем углу раздел "Заявочная кампания" и перейдите на платформу "Единая площадка регистрации путевок в лагеря Алтайского края" (то есть на сайт zayavka22.ru).
- Нажмите на строку "Заявление на возврат за неоказанную услугу". На экране появится форма электронного заявления.
- Заполните поля: напишите имя ребенка, имя родителя, который оформлял путевку, укажите номер заявки, название лагеря, даты сезона, банковские реквизиты, куда нужно будет перечислить деньги. После нажмите на кнопку "Отправить".
Также деньги можно вернуть через офис лагеря, в котором покупали путевку. Можете зайти на сайт оздоровительной организации, скачать форму заявления и заполнить ее (обязательно укажите ФИО, номер путевки, название лагеря, банковские реквизиты). Документ можно принести в офис лагеря лично (но предварительно позвоните в компанию) либо направить "Почтой России" или на электронную почту.
Как вариант – отправить детей в онлайн-лагерь. По словам властей, на портале "Умные каникулы" дети могут с пользой провести время и развить в себе новые способности. Для школьников подготовили творческие задания, зарядки, танцы, мастер-классы. Участники проекта смогут создать своими руками поделки, сходить на виртуальную экскурсию и так далее.
Также в каждом муниципалитете власти подготовят площадки для организации отдыха детей, где бы они могли заниматься в небольших группах и с соблюдением санитарных правил. Уже сейчас со школьниками работают дворовые тренеры: они организуют игры и развлечения на пришкольных участках, во дворах. Дети из сел и городских микрорайонов в небольших коллективах участвуют в спортивных соревнованиях, занимаются в творческих кружках.
Школьникам предлагают поучаствовать в виртуальных конкурсах, которые организуют центры дополнительного образования. В общем, вы можете самостоятельно подобрать занятие, которое подходит вашему ребенку.
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