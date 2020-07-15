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Отдых отменяется. Как вернуть деньги за путевки в летние лагеря в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
Инструкция для родителей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Летом-2020 дети не смогут отдохнуть в лагерях Алтайского края. Такое решение власти приняли из-за сложной эпидобстановки. Запустить оздоровительную кампанию можно только на третьем этапе снятия ограничений, до которого регион все никак не может добраться (да и когда это произойдет, никто не знает). Некоторые родители уже аннулировали заявки, рассказали представители краевого Минобрнауки во время заседания межведомственной комиссии. Хотя тысячи жителей региона до последнего надеялись, что отдых детей не сорвется. Как вернуть деньги за купленные путевки и чем занять ребенка на каникулах – читайте в материале amic.ru. 

1
Так и как вернуть деньги за путевку?
Все просто. Нужно зайти на сайт "Алтайские каникулы".
  1. Выберите в правом верхнем углу раздел "Заявочная кампания" и перейдите на платформу "Единая площадка регистрации путевок в лагеря Алтайского края" (то есть на сайт zayavka22.ru). 
  2. Нажмите на строку "Заявление на возврат за неоказанную услугу". На экране появится форма электронного заявления.
  3. Заполните поля: напишите имя ребенка, имя родителя, который оформлял путевку, укажите номер заявки, название лагеря, даты сезона, банковские реквизиты, куда нужно будет перечислить деньги. После нажмите на кнопку "Отправить". 

Также деньги можно вернуть через офис лагеря, в котором покупали путевку. Можете зайти на сайт оздоровительной организации, скачать форму заявления и заполнить ее (обязательно укажите ФИО, номер путевки, название лагеря, банковские реквизиты). Документ можно принести в офис лагеря лично (но предварительно позвоните в компанию) либо направить "Почтой России" или на электронную почту.

2
Заявление отправили. Сколько ждать деньги?
В течение 30 календарных дней. Деньги придут на те банковские реквизиты, которые вы указали в заявлении (поэтому постарайтесь не допустить ошибку). 
3
А если деньги не пришли, куда обратиться?
Позвоните на горячую линию по номеру 8 999 400 10 02. Там вам ответят на любой вопрос, который связан с организацией летнего отдыха детей. Узнать, дошла ли заявка или нет и почему так долго не возвращают деньги, можно и в самом лагере, где покупали путевку. Также на сайте "Алтайские каникулы" можно задать вопрос по летней оздоровительной кампании (внизу есть специальный раздел).
4
Лагеря закрыты. Чем тогда занять ребенка на каникулах?

Как вариант – отправить детей в онлайн-лагерь. По словам властей, на портале "Умные каникулы" дети могут с пользой провести время и развить в себе новые способности. Для школьников подготовили творческие задания, зарядки, танцы, мастер-классы. Участники проекта смогут создать своими руками поделки, сходить на виртуальную экскурсию и так далее. 

Также в каждом муниципалитете власти подготовят площадки для организации отдыха детей, где бы они могли заниматься в небольших группах и с соблюдением санитарных правил. Уже сейчас со школьниками работают дворовые тренеры: они организуют игры и развлечения на пришкольных участках, во дворах. Дети из сел и городских микрорайонов в небольших коллективах участвуют в спортивных соревнованиях, занимаются в творческих кружках. 

Школьникам предлагают поучаствовать в виртуальных конкурсах, которые организуют центры дополнительного образования. В общем, вы можете самостоятельно подобрать занятие, которое подходит вашему ребенку. 

5
Сколько детей должны были отдохнуть в летних лагерях?
По данным краевого Минобра, в регионе забронировали более 17 тыс. путевок. Причем порядка 10 тысяч путевок выкупили, а аннулировали только 6,8 тысячи. Как отметили в ведомстве, несмотря на пандемию, спрос на отдых в летних лагерях остался на уровне прошлого года.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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