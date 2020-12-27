Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 273

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще 15 смертей инфицированных. 429 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 27 декабря – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 226 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 60 инфицированных, на Бийск – 21, на Рубцовск – 12. Остальные распределились следующим образом: Новоалтайск, Кулундинский, Поспелихинский, Шипуновский районы – по 7 заболевших, Алейск, Славгород, Локтевский район – по 6, Заринск, Бурлинский, Павловский районы – по 5, Белокуриха, Благовещенский, Первомайский, Ребрихинский районы – по 4, Алейский, Бийский, Волчихинский, Каменский, Косихинский, Немецкий национальный районы – по 3, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Михайловский, Тальменский, Тогульский, Целинный районы – по 2, Алтайский, Баевский, Заринский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Петропавловский, Романовский, Смоленский, Солтонский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский районы – по 1.
В Алтайском крае умерли еще 15 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 1485 человек с коронавирусом, из них 830 – от COVID-19.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 33-й строчке среди всех субъектов РФ. В ноябре по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился в двадцатке и периодически возвращался в топ-15.
Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+6620 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3761) и Московской области (+1609).
429 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Около трети из них (129 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Общее число заболевших в регионе достигло 32 062 человек, выздоровевших – 28 321.
В Горном Алтае выявили 63 новых случая заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество заразившихся в регионе выросло до 13 687.
При этом выздоровели 12 874 человека, 49 из которых – за последние сутки.
Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, увеличилось до 1266.
Неделей ранее их было 1259. На сегодняшний день суммарно насчитывается 4523 койки. Свободными остаются 18%.
Алтайский край с несколькими регионами поделил третье место среди российских регионов, жители которых чаще всего возмущались неудачной антиковидной работой властей.
К такому выводу пришли исследователи Media Research Family, в котором аналитики изучили 40 тысяч сообщений в соцсетях. Уровень недовольства населения региона в интернете составил 38%.
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