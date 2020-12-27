Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 273

Алтайский край за пределами топ-30

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 33-й строчке среди всех субъектов РФ. В ноябре по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился в двадцатке и периодически возвращался в топ-15.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+6620 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3761) и Московской области (+1609).