Губернатор Алтайского края внес очередные изменения в антиковидный указ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в свой указ, касающийся борьбы с распространением коронавируса. Документ размещен на официальном сайте региона.

Согласно поправкам, период самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 6 февраля. На время нахождения дома работающие пенсионеры могут оформить электронный листок нетрудоспособности, который работодатель сам передаст в Фонд социального страхования.

Также в соответствии с указом в медучреждениях Алтайского края возобновляется оказание плановой медицинской помощи, отменены введенные ранее ограничения на проведение профилактических медосмотров и диспансеризации.

Как уже сообщал amic.ru, о возобновлении плановой медпомощи стало известно в пятницу, 11 декабря, по итогам заседания регионального оперштаба. Больницы и поликлиники начали работать в штатном режиме с понедельника, 14 декабря.