Губернатор Алтайского края внес очередные изменения в антиковидный указ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в свой указ, касающийся борьбы с распространением коронавируса. Документ размещен на официальном сайте региона.
Согласно поправкам, период самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 6 февраля. На время нахождения дома работающие пенсионеры могут оформить электронный листок нетрудоспособности, который работодатель сам передаст в Фонд социального страхования.
Также в соответствии с указом в медучреждениях Алтайского края возобновляется оказание плановой медицинской помощи, отменены введенные ранее ограничения на проведение профилактических медосмотров и диспансеризации.
Как уже сообщал amic.ru, о возобновлении плановой медпомощи стало известно в пятницу, 11 декабря, по итогам заседания регионального оперштаба. Больницы и поликлиники начали работать в штатном режиме с понедельника, 14 декабря.
Комментарии
А как это работает? Вот сегодня, захожу в киоск, сигареты купить, а там много всего, в том числе и Столото. Бабка с дедом 80+ покупать пришли лотерейные билеты и вообще ничего не соблюдают, ни масок, ни расстояния. Я им говорю:"Отодвиньтесь на 1,5м., а они глаза выпучили и не понимают о чем речь. ВООБЩЕ ИМ ПО БАРАБАНУ!!! Это что? Какая изоляция? Да ещё и огрызаются, когда им продавец замечание сделала.
15.12.2020 17:03
Гость
Не истери. Насмотрятся ТВ и чудится им везде зараза
15.12.2020 17:03
Гость
А слабо наехать не качка килограммов эдак 150 весом? Он бы Вам пояснил за самоизоляцию. Стариков уважать надо, а не наезжать. Если им действительно, столько лет, сколько написано, Вам должно быть стыдно за свой поступок.
Если тем старикам столько лет, то Вам должно быть стыдно за своё поведение! Вот если увидите паренька ростом под 2 метра, весом за 100 без маски - ему и втирайте. Стариков лучше не трогать. Сколько им осталось? Попрощаться с миром взаперти - так себе перспективка.
Нет, шляться по столото и др. заражать или себе подхватить. Чего барагозите-то? И нафига им столото? Значит денег много у пенсионеров...
15.12.2020 17:03
Гость
Получается, что это вы должны отодвинутся на полтора метра от них, т.к. они уже были в киоске, а Вы зашли! Нарушили то Вы дистанцию и еще качаете права!