Как воздушные замки калечат детей. Обзор происшествий с батутами в России

Улан-Удэ. Падение с высоты трёхэтажного дома

30 мая 2019 года в Улан-Удэ пятеро детей в возрасте от трёх до семи лет попали в реанимацию с переломами, закрытыми черепно-мозговыми травмами и рваными ранами. Все пострадавшие развлекались на батуте, когда порыв ветра поднял его в воздух на высоту трёхэтажного дома, сообщал "АиФ".

Выяснилось, что аттракцион был прикреплён бельевыми верёвками к опорам, представляющим собой автомобильные покрышки, залитые бетоном. Балластные грузы оказались в несколько раз легче положенного. Кроме того, следователи выяснили, что на нескольких опорах верёвки вообще отсутствовали.

Инженер-инспектор Гостехнадзора по Республике Бурятия, который проверял батут в начале мая, утверждал, что в момент инспектирования аттракцион был закреплён по всем правилам на нормальные крепежи. Но позже стало известно, что документы о прохождении государственного технического осмотра и допуска его для эксплуатации он выдавал бизнесмену без проверки. Оба мужчины попали на скамью подсудимых.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). К настоящему моменту приговор ещё не вынесен.

В регионе после этой истории провели внеплановую проверку батутов. Она показала, что только один из десяти воздушных аттракционов города работает без нарушений.