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Как воздушные замки калечат детей. Обзор происшествий с батутами в России

, ИА "Амител"
Ежегодно в России происходят несчастные случаи на батутах, где страдают дети
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Две четырёхлетние девочки попали в реанимацию после опрокидывания надувного батута в Барнауле 30 мая 2021 года. ЧП произошло днём возле ТЦ "Район". Выяснилось, что в нарушение всех требований конструкция была просто привязана к забору. В настоящее время индивидуальный предприниматель даёт показания правоохранительным органам. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сразу же распорядился провести внеплановую проверку аттракционов в регионе. Между тем такие трагедии в России случаются с завидной регулярностью, и каждый раз проверки проводят уже постфактум. Amic.ru собрал подборку наиболее громких ЧП с батутами, где взрослые закрыли глаза на вопросы безопасности детей. Бизнес – ничего личного.

1
Улан-Удэ. Падение с высоты трёхэтажного дома

30 мая 2019 года в Улан-Удэ пятеро детей в возрасте от трёх до семи лет попали в реанимацию с переломами, закрытыми черепно-мозговыми травмами и рваными ранами. Все пострадавшие развлекались на батуте, когда порыв ветра поднял его в воздух на высоту трёхэтажного дома, сообщал "АиФ".

Выяснилось, что аттракцион был прикреплён бельевыми верёвками к опорам, представляющим собой автомобильные покрышки, залитые бетоном. Балластные грузы оказались в несколько раз легче положенного. Кроме того, следователи выяснили, что на нескольких опорах верёвки вообще отсутствовали.

Инженер-инспектор Гостехнадзора по Республике Бурятия, который проверял батут в начале мая, утверждал, что в момент инспектирования аттракцион был закреплён по всем правилам на нормальные крепежи. Но позже стало известно, что документы о прохождении государственного технического осмотра и допуска его для эксплуатации он выдавал бизнесмену без проверки. Оба мужчины попали на скамью подсудимых.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). К настоящему моменту приговор ещё не вынесен.

В регионе после этой истории провели внеплановую проверку батутов. Она показала, что только один из десяти воздушных аттракционов города работает без нарушений.

2
Тольятти. Трагичный День защиты детей
1 июня 2019 года аналогичная история произошла в Тольятти. В разгар праздника Дня защиты детей порыв сильного ветра сдвинул с места огромный батут у торгового центра. Одна часть надувного аттракциона попала на асфальт, другая накрыла батутный комплекс, стоящий рядом. На кадрах, выложенных на сайте Следственного комитета, видно, как люди пытаются отыскать детей, с трудом растаскивают громоздкие надувные элементы. В результате пострадали двое детей – шести и восьми лет, написал РБК.

Во время проверки выяснилось, что этот батут был закреплён ненадёжно и эксплуатировался с нарушениями. Главного инженера компании, которой принадлежит надувной комплекс, обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Уголовное дело закрыли после того, как мужчина возместил ущерб пострадавшим.

 

3
Ярославская область. Из парка в реанимацию

20 июня 2019 года в одном из парков Рыбинска (Ярославская область) ветер поднял батут на высоту пяти метров. Сначала он задел провода, а затем упал на дорогу. В этот момент на аттракционе была девочка, которой ещё не исполнилось и двух лет. Малышка упала с высоты на асфальт и получила многочисленные травмы. Несколько дней ребёнок провёл в реанимации.

Оказалось, что из шести креплений на батуте исправными были только три, на которых и держалась конструкция, сообщил ТАСС. Ежегодная проверка перед началом летнего сезона не проводилась, а операторами работали совершеннолетние, с которыми даже не провели инструктаж.

Владелицу аттракциона суд признал виновной и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно.

4
Читинская область. Смертельный отдых

Четырёхлетняя девочка погибла и три ребёнка получили тяжёлые травмы в парке аттракционов в городе Хилок Читинской области в июне 2007 года. Дети находились на батуте, когда сильный ветер подхватил надувную конструкцию. Страховочные верёвки не выдержали и лопнули.

Аттракцион унесло на 30 метров, он на скорости столкнулся с гаражами, дети выпали на бетонное покрытие.

Выяснилось, что владельцы развлекательного объекта – двое мужчин. Разрешение на открытие аттракциона никто им не выдавал, документы, подтверждающие безопасность надувных конструкций, отсутствовали. Оба владельца были признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей и повлекших по неосторожности смерть человека. Суд приговорил их к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, их оштрафовали на 100 тыс. руб. каждого и обязали удовлетворить гражданские иски потерпевших на сумму 650 тыс. руб., сообщает РБК.

5
А как должен быть установлен батут?

Существуют специальные правила установки аттракционов. Они перечислены на специализированном сайте batutmaster. Во-первых, у аттракциона обязательно должно быть ограждение, чтобы не было свободного доступа к оборудованию. Батут должен крепиться по всем точкам креплений, которые предусмотрены конструкцией. Причём существуют свои требования крепления для разных видов грунтов. Там, где это возможно, должны использоваться анкеры или специальные стержни. Где это невозможно, в качестве фиксаторов необходимо использовать балластную систему. Кроме того, у сотрудника, обслуживающего аттракцион, должна быть аптечка и огнетушитель, а он сам – уметь оказывать первую помощь.

На самом деле все эти правила соблюдаются крайне редко, отмечают специалисты.

"Для каждого батута, в зависимости от его габаритов, массы, предназначения, рассчитано определённое количество точек крепления, а также диаметр удерживающих канатов и тросов. Но это нужно всё подобрать, а "зачем покупать 50 м этой верёвки, лучше я сэкономлю". Сколько есть точек крепления, все должны быть закреплены. Причём не просто абы чем и как попало: шнурками, бельевыми верёвками. Потому что, чтобы нормально заанкериться, нужно подготовить площадку, купить анкер, залить раствор, – ещё в 2019 году цитировали "Известия" Андрея Бабенко, главного инженера краснодарской компании, занимающейся проверкой технического состояния аттракционов, их безопасности.

В понедельник, 31 мая 2021 года, об этом же сказал и директор парка "Лесная сказка" Сергей Писарев. Он отметил, что проблема с батутами стоит довольно остро. И если в парках аттракционы проверяют инженеры Ростехнадзора, то об аттракционах-одиночках просто никто не знает, так как сообщать об их установке владельцы не обязаны – достаточно просто иметь разрешение на установку от хозяина участка.

"Чаще всего эти горе-предприниматели просто покупают некачественный аттракцион без каких-либо сертификатов качества. Как устанавливать этот батут, никто толком не знает. Привязали верёвочки и успокоились, – отметил Писарев. Директор барнаульского зоопарка считает, что назрела острая необходимость законодательно закрепить контроль аттракционов за пределами парков.

В  пресс-службе правительства Алтайского края сообщили, что батут, на котором пострадали две девочки, не был зарегистрирован должным образом в связи с мораторием, который действует до октября 2022 года. На данный момент в регионе нет ни одного зарегистрированного надувного аттракциона.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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