Где и когда посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр?

Открытие XXXII летних Олимпийских игр пройдёт в Токио 23 июля 2021 года. Самые ожидаемые спортивные соревнования должны были состояться ещё в прошлом году, но впервые в истории из-за эпидемии коронавируса Международный олимпийский комитет был вынужден их перенести. В этом году ситуация с заболеваемостью остаётся по-прежнему сложной, но Игры с большим количеством ограничений и соблюдением всех возможных мер безопасности всё-таки проведут. Они будут длиться до 8 августа. Когда пройдёт церемония открытия и где её можно посмотреть, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Церемонию открытия Олимпийских игр в прямом эфире можно будет увидеть только на Первом канале. Начнётся она 23 июля в 14:00 по московскому времени (18:00 по Барнаулу) и продлится четыре часа.
Для тех, кто не успеет увидеть прямую трансляцию, будет организован повтор. Он состоится также 23 июля в 21:30 по московскому времени (01:30 по местному) на Первом канале и в 16:20 (мск) на "Матч ТВ" 24 июля.
Напомним, в этом году Олимпиада впервые пройдёт без зрителей из-за антиковидных мер безопасности. Подробную программу церемонии открытия держат в секрете.
Известно только, что запланировано шествие знаменосцев, фейерверки и фанфары. Знаменосцами нашей сборной будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Из-за антидопинговых санкций они понесут не государственный флаг России, а белое полотнище с эмблемой Национального олимпийского комитета.
Игры покажут три российских телеканала – Первый, "Россия 1" и "Матч ТВ". На данный момент уже ясно, что достаточно много времени Играм намерен уделить Первый канал. Все самые интересные соревнования с участием российских спортсменов будут демонстрироваться в прямом эфире, а также в записи. Кроме трансляций соревнований, зрители смогут ежедневно узнавать о главных событиях за день из "Дневника Олимпийских игр".
Телеканал "Матч ТВ" распределил эфиры среди нескольких каналов. Так, футбольные матчи можно будет увидеть на "Футболе 2", единоборства покажет "Боец", игровые виды спорта будет транслировать "Игра", а неигровые – "Арена".
"Россия 1", как не ориентированный на спортивный контент канал, не сможет уделить достаточно времени трансляциям. К тому же из-за разницы в часовых поясах для большей части россиян Игры будут проходить ночью. До 25 июля в сетке канала нет ни одной трансляции соревнований Олимпиады.
На данный момент окончательного расписаний Игр и полной сетки телевещания нет. Знакомим пока вас с эфирной сеткой Первого канала и "Матч ТВ" на ближайшие выходные.
Первый канал, 24 июля
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04:00 – Спортивная гимнастика. Мужчины. Стрельба. Пневматическая винтовка. Женщины
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08:25 – Баскетбол 3x3. Россия – Китай. Женщины. Россия – Китай. Мужчины
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09:25 – Пляжный волейбол. Россия – Испания. Мужчины. Спортивная гимнастика. Женщины
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12:20 – Спортивная гимнастика. Мужчины. Плавание
Первый канал, 25 июля
- 05:00 – Гандбол. Россия – Бразилия. Женщины
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12:35 – Баскетбол 3x3. Россия – Польша. Мужчины. Тхэквондо. Плавание. Баскетбол 3x3. Россия – США. Женщины. Гандбол. Стрельба из лука
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08:15 – Волейбол. Мужчины. Россия – Аргентина. Прямая трансляция.
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10:05 – Стрельба. Пневматический пистолет. Мужчины. Финал
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10:45 – Велоспорт. Групповая гонка. Мужчины. Прямая трансляция
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11:55 – Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
- 14:20 – Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
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23:00 – Бокс.
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23:35 – Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины. Финал
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02:55 – Волейбол. Женщины. Россия – Италия. Прямая трансляция
- 05:30 – Баскетбол 3х3. Мужчины. Россия – Бельгия. Прямая трансляция
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05:55 – Спортивная гимнастика. Женщины. Прямая трансляция
"Матч ТВ", 25 июля
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07:55 – Баскетбол 3х3. Женщины. Россия – Монголия. Прямая трансляция
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08:55 – Пляжный волейбол. Женщины. Россия – Италия. Прямая трансляция
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10:55 – Дзюдо. Финал. Прямая трансляция
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14:05 – Волейбол. Женщины. Россия – Италия
- 16:20 – Спортивная гимнастика. Женщины
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00:25 – Триатлон. Мужчины. Прямая трансляция
- 02:45 – Фехтование. Рапира. Женщины. Шпага. Мужчины. Финал
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03:55 – Пляжный волейбол. Мужчины. Россия – Мексика. Прямая трансляция
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04:30 – Плавание. Финалы. Прямая трансляция
Закрытие Олимпиады состоится 8 августа в 14:00 по московскому времени. Церемонию покажет телеканал "Россия 1". Начало мероприятия пока неизвестно.
Во время закрытия Игр Токио передаст олимпийский флаг Парижу, где пройдёт Олимпиада в 2024 году.
Комментарии
МОК сделал всё, чтобы в России упал интерес к играм. За всех не скажу, но в моём кругу общения интерес к играм, где нет фланга нашей страны, но разжигается интерес к половым извращенцам, упал практически до нуля. Уровень олимпийских игр опустился до евровидения, где чтобы победить нужно не талантливо спеть красивую песню, а выйти бородатому мужику в платье. Если кому-то хочется пропагандировать своими просмотрами подобное дерьмо, лично я пас.
Может вопросы не к Олимпийскому комитету, а к тем кто довел страну до того, что она выступает без флага и не представлена во многих популярных игровых видах спорта и в легкой атлетике.
покажи да покажи флажок наш-очень хочется повидать над нашими ребятками на олимпиаде 2921 .
Кто то ЭТО шоу смотрит? Всё опошлили, продали…
Первому комментатору.
Бородатый мужик в платье ,между прочим, спел очень даже неплохо. Заслуженная победа!
Этот спорт не для здоровья, он для денег