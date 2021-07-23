Где и когда посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр?

Где и когда можно увидеть церемонию открытия Олимпийских игр?

Церемонию открытия Олимпийских игр в прямом эфире можно будет увидеть только на Первом канале. Начнётся она 23 июля в 14:00 по московскому времени (18:00 по Барнаулу) и продлится четыре часа.

Для тех, кто не успеет увидеть прямую трансляцию, будет организован повтор. Он состоится также 23 июля в 21:30 по московскому времени (01:30 по местному) на Первом канале и в 16:20 (мск) на "Матч ТВ" 24 июля.

Напомним, в этом году Олимпиада впервые пройдёт без зрителей из-за антиковидных мер безопасности. Подробную программу церемонии открытия держат в секрете.

Известно только, что запланировано шествие знаменосцев, фейерверки и фанфары. Знаменосцами нашей сборной будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Из-за антидопинговых санкций они понесут не государственный флаг России, а белое полотнище с эмблемой Национального олимпийского комитета.