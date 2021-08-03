Что случилось с Сергеем Шубенковым и почему он не будет выступать на Олимпиаде?

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами барнаулец Сергей Шубенков во вторник, 3 августа, должен был стартовать на Олимпийских играх в Токио. Имена победителей на этой дистанции станут известны 5 августа. У нашего земляка были хорошие шансы, но на дорожку он так и не вышел. Что случилось с Сергеем, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Предварительный забег на дистанции 110 метров с барьерами среди мужчин состоялся 3 августа. Старт квалификации был запланирован на 13:10 по московскому времени (17:10 по Барнаулу). В прямом эфире трансляцию показал Первый канал.
Для Сергея эта Олимпиада должна была стать второй в карьере. Напомним, российского бегуна допустили на Игры в последний момент, только после того, как его оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. По жребию в его забеге оказался также обладатель лучшего результата сезона в мире и один из главных соперников россиянина американец Грант Холлоуэй. Чтобы пробиться в полуфинал, Сергею необходимо было попасть в четвёрку лучших в своём забеге. Либо оказаться в четвёрке лучших по времени среди всех остальных.
Но алтайский барьерист травмировался прямо на разминке перед стартом квалификационного забега. Сергей несколько дней испытывал проблемы с ахиллом. Об этом журналистам сообщил тренер легкоатлета Сергей Клевцов.
"Сейчас едем со стадиона на обследование. Насколько серьёзна травма, пока сказать не могу. Обследование покажет. Хронические проблемы с ахиллом у него были, но в последнее время не беспокоили, он был готов. Сегодня уже разминался на стадионе, всё было в порядке, когда это произошло", – сказал Клевцов.
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Алла Глущенко сообщила, что о травме они знали, но сделать замену после объявления состава десяти участников Олимпиады было невозможно.
"ВФЛА, как я уже сказала, знала о ситуации с травмой и сделала всё, что могла, чтобы Сергей восстановился к Играм. Мы берегли его как могли, не давали информацию в прессе о его травме, чтобы его не терзали журналисты", – цитирует Глущенко "Р-Спорт".
Забеги в полуфинале на дистанции 110 метров с барьерами пройдут 4 августа. Начало в 05:00 по Москве (09:00 по барнаульскому времени). Прямую трансляцию покажет Первый канал. Точной сетки телевещания пока нет. Возможно, дисциплину в прямом эфире покажет ещё один из российских телеканалов: "Матч ТВ" или "Россия 1".
Финал в этой дисциплине состоится 5 августа. Трансляция начнётся в 05:55 по Москве (09:55 по алтайскому времени).
Уроженец Алтайского края Ильяс Куркаев, который вошёл в состав сборной России по волейболу, продолжает борьбу за медали. Наша команда попала в полуфинал и 5 августа сыграет с Бразилией.
Алтайская спортсменка Ирина Андреева выступит в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Предварительные заезды начнутся 4 августа.
Обновлено 3 августа в 18:00.Читайте также в сюжете: Олимпиада в Токио
Комментарии
Ну аж стул улучшился, Шубенков где-то там побежит. Щастье-то какое.
Сергей Шубенков - спортивная гордость Алтая! Удачи ему!
Российская легкоатлетка Дарья Клишина не смогла выйти в финал Олимпийских игр в Токио — 2020 в турнире по прыжкам в длину. В квалификации она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму.
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О барьер гораздо легче травмироваться плюс за фальстарт могут выгнать. Сплошная нервотрепка. Удачи Сергею.
Удачи Сергею!!!
Шубенков снялся!
Снялся с забега
На допинге кто сидит не ведать Вам медали, каканёт он 100 %
Жалко, снялся с забега из-за травмы.
3.08.2021 17:26
локо
Кто на допинге сидит, до 30 лет в не выступает. 2-4 года карьеры и все.
3.08.2021 17:26
локо
Глюпий, ему сама ВАДА разрешила скакать. Откуда допинг?
снялся с забега из-за травмы.
в лифте ногу подвернул?
Порвал сухожилие.