Что случилось с Сергеем Шубенковым и почему он не будет выступать на Олимпиаде?

Когда выступает Сергей Шубенков?

Предварительный забег на дистанции 110 метров с барьерами среди мужчин состоялся 3 августа. Старт квалификации был запланирован на 13:10 по московскому времени (17:10 по Барнаулу). В прямом эфире трансляцию показал Первый канал.

Для Сергея эта Олимпиада должна была стать второй в карьере. Напомним, российского бегуна допустили на Игры в последний момент, только после того, как его оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. По жребию в его забеге оказался также обладатель лучшего результата сезона в мире и один из главных соперников россиянина американец Грант Холлоуэй. Чтобы пробиться в полуфинал, Сергею необходимо было попасть в четвёрку лучших в своём забеге. Либо оказаться в четвёрке лучших по времени среди всех остальных.

Но алтайский барьерист травмировался прямо на разминке перед стартом квалификационного забега. Сергей несколько дней испытывал проблемы с ахиллом. Об этом журналистам сообщил тренер легкоатлета Сергей Клевцов.

"Сейчас едем со стадиона на обследование. Насколько серьёзна травма, пока сказать не могу. Обследование покажет. Хронические проблемы с ахиллом у него были, но в последнее время не беспокоили, он был готов. Сегодня уже разминался на стадионе, всё было в порядке, когда это произошло", – сказал Клевцов.

Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Алла Глущенко сообщила, что о травме они знали, но сделать замену после объявления состава десяти участников Олимпиады было невозможно.

"ВФЛА, как я уже сказала, знала о ситуации с травмой и сделала всё, что могла, чтобы Сергей восстановился к Играм. Мы берегли его как могли, не давали информацию в прессе о его травме, чтобы его не терзали журналисты", – цитирует Глущенко "Р-Спорт".