Госдума приняла закон о старте квотирования загрязняющих воздух выбросов в 12 городах России. В список вошли четыре сибирских города: Красноярск, Новокузнецке Норильск и Омск.

Список дополнили Братск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Челябинск, Череповец и Чита.

Согласно закону, эксперимент будет проводиться с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Весь этот период на территории этих городов Минприроды будет регулярно проводить мониторинг качества воздуха.

Специалисты определят требования к мероприятиям по снижению выбросов и нормы для проведения расчетов загрязнения воздуха.

По словам председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, на разработку закона ушло несколько лет.

Он призван способствовать выполнению поручения президента РФ Владимира Путина, который потребовал на 20% снизить уровень выбросов вредных веществ в наиболее развитых индустриальных центрах страны.