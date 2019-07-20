Лобовое стекло лопнуло у самолета SSJ-100 во время полета

Лобовое стекло лопнуло у пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании "Якутия", когда судно направлялось из Китая во Владивосток, сообщает Life со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Sukhoi Superjet 100 — первый авиалайнер, разработанный в современной России. Он предназначен для перевозки 98 пассажиров на три и шесть тысяч километров. Планировалось, что это воздушное судно превратится в символ возрождения гражданской авиации.
В самолете находились 69 пассажиров и семь членов экипажа. Все они благополучно приземлились во Владивостоке, никто не пострадал. Со взлетно-посадочной полосы лайнер отогнали на стоянку для ремонта.
Пока не известно, почему в кабине пилотов треснуло лобовое стекло. Причины выясняют специалисты.
5 мая SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся и приземлился в Шереметьево. При посадке он загорелся. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.
Ранее гидросистема отказала у SSJ-100 при взлете в Ульяновске. Все пассажиры рейса отказались вновь лететь на самолете Sukhoi Superjet 100 и потребовали другой лайнер.
За неделю до этого случая SSJ 100, вылетевший в Самару, по неизвестной причине вернули обратно в Шереметьево.
Комментарии
а чё ещё есть те кто рискует на этом гавне летать?
"а чё ещё есть те кто рискует на этом гавне летать?"
Это ты гавно.
после всех аварий, группу конструкторов уже к стенке пора поставить.
20.07.2019 21:43
месный
а чё ещё есть те кто рискует на этом гавне летать?
хлеборезку захлопни, истеричка местная
20.07.2019 21:20
Юрий
20.07.2019 22:43
- гость -
Ну чё - надеюсь ваши жоны дети и родители исключительно на этом летать будут!!!
Зато вам пригожин десять серебренников отсыпит.