Лобовое стекло лопнуло у самолета SSJ-100 во время полета

Лобовое стекло лопнуло у пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании "Якутия", когда судно направлялось из Китая во Владивосток, сообщает Life со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Sukhoi Superjet 100 — первый авиалайнер, разработанный в современной России. Он предназначен для перевозки 98 пассажиров на три и шесть тысяч километров. Планировалось, что это воздушное судно превратится в символ возрождения гражданской авиации.

В самолете находились 69 пассажиров и семь членов экипажа. Все они благополучно приземлились во Владивостоке, никто не пострадал. Со взлетно-посадочной полосы лайнер отогнали на стоянку для ремонта.

Пока не известно, почему в кабине пилотов треснуло лобовое стекло. Причины выясняют специалисты.

5 мая SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся и приземлился в Шереметьево. При посадке он загорелся. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.

Ранее гидросистема отказала у SSJ-100 при взлете в Ульяновске. Все пассажиры рейса отказались вновь лететь на самолете Sukhoi Superjet 100 и потребовали другой лайнер.

За неделю до этого случая SSJ 100, вылетевший в Самару, по неизвестной причине вернули обратно в Шереметьево.