Неадекватный водитель в Сибири несколько раз переехал пенсионерку и скрылся

21 октября в Ангарске водитель несколько раз наехал на пенсионерку и скрылся с места преступления. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Водитель иномарки не справился с управлением и наехал на женщину. Он на секунду остановился и вновь продолжил движение несмотря на то, что женщина уже лежала на земле. Через некоторое время он отъехал назад, разогнался, в очередной раз проехал по пешеходу и скрылся с места происшествия.
Через некоторое время подозреваемого задержали. Им оказался безработный 34-летний местный житель. Сейчас он находится под арестом.
64-летняя женщина госпитализирована с переломом таза, голени и черепно-мозговой травмой, сообщают "Вести".
Комментарии
Это жесть... Наказывать, считаю, нужно и тех, кто выдает неадекватам водительские права.