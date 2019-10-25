Легковушка протаранила грузовик и слетела с трассы в Алтайском крае

Легковой автомобиль Nissan Sunny протаранил грузовик с полуприцепом на трассе в Егорьевском районе, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск".
Авария произошла на участке автодороги К-03 Рубцовск – Волчиха поздним вечером 24 октября. Легковой автомобиль под управлением 27-летнего водителя сначала допустил столкновение с впереди идущим грузовым транспортом, а затем съехал в кювет.
На видеозаписи с места происшествия видно, что на иномарку нанесены опознавательные знаки "Яндекс. Такси".
В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП оформили по европротоколу без вызова сотрудников ГИБДД.
Комментарии