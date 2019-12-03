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Рейсовый автобус опрокинулся в Воронежской области. Пострадали 14 человек

, ИА "Амител"
Водитель не справился с управлением
Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

14 человек получили травмы при опрокидывании пассажирского рейсового автобуса в Богучарском районе Воронежской области, сообщает "РГ".

Международный автобус с украинскими номерами ехал по трассе М-4 "Дон" и перевернулся. По предварительной версии, 59-летний водитель не справился с управлением на заснеженной дороге. 

В салоне находились 28 человек. 14 получили различные травмы, при этом, двое из них — дети. 

Прокуратура и полиция начали проверку по факту ДТП. На месте происшествия работали спасатели и пять бригад скорой помощи, которые доставляли пострадавших в Богучарскую районную больницу. Тех, кто не получил травм, разместили в гостинице. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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