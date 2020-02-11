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Трехлетняя жительница Барнаула показала Галкину, как вязать шарфы

, ИА "Амител"
На создание одного изделия девочка тратит день

Девочка из столицы Алтайского края Маргарита Кожемякина стала героиней передачи "Лучше всех" на Первом канале. Ведущий программы Максим Галкин был поражен навыками маленькой жительницы Барнаула. В свои три года она легко вяжет по одному шарфу в день.

В импровизированной мастерской девочка продемонстрировала зрителям, как у нее получается создавать мягкие и теплые изделия.

Рукодельница доказала, что умеет делать не только шарфы. Она с легкостью прострочила на машинке кукольное одеяло.

Галкин поинтересовался, что делать с кривой строчкой, на что получил находчивый ответ, что так все и задумывалось: "Это мой дизайн".

Малышка призналась, что в дальнейшем собирается продавать шарфы. На вопрос, сколько будет стоить один шарфик, девочка ответила: "Десять", после чего уточнила, что речь идет о долларах.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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