Сотни подписей оставили барнаульцы в защиту городских парков от застройки

Более 350 подписей удалось собрать активистам на прошедшей акции в защиту парков им. Ленина и Целинников в Барнауле. Об этом сообщил общественный деятель Юрий Красильников на своей странице в Facebook.

Митинг в защиту зеленых парков прошел в Барнауле 15 февраля возле памятника Целиннику на границе Ленинского и Индустриального районов по адресу ул. Антона Петрова, 210.

Напомним, на территории парка имени Ленина хотят возводить новый спортивный объект за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". При этом спорткомплекс будет компактным – вместе с парковками он займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара). Вырубить придется 400 деревьев. Это решение возмутило многих жителей и общественников.