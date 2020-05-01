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Нетрезвых водителей будут выявлять в Барнауле

, ИА "Амител"
Рейд состоится 2 мая
Фото: Gubdaily.ru

Фото: Gubdaily.ru

Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" состоится в Барнауле 2 мая, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции. Его проведут сотрудники ГИБДД.

Автоинспекторы будут использовать метод сплошных проверок, то есть останавливать в определенном месте все автомобили и оценивать состояние водителей на предмет алкогольного опьянения. Полицейские будут дежурить рядом с самыми аварийно опасными местами Барнаула.

Напомним, за нетрезвую езду водителям грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение полагается уже уголовная ответственность.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.05.2020 19:45
Patriot

Чтоб этих вымогателей всех коронавирус съел. Достали уже, мр..зи. У них план, вот и гребут всех подряд на свои накрученные как надо тестеры. Любой у них будет с промилями, а кто откажется - повезут к своему врачу, котрый видит, что трезвый, но в доле,
- пройдено уже. и потом только через суд можно попробовать вернуть законность и справедливость, но это оооочень дорого стоит, так как Эти г.ды после смены скручивают свои тестеры на заводские настройки.

Вот в таком государстве мы живем.

1.05.2020 19:50
- гость -

Странно. Я езжу трезвая, и ни разу меня не возили к врачу и не констатировали опьянение. Хотя останвавливали во время подобных рейдов. Может я не там езжу? Или не ору на сотрудников "м-зи и прочие слова, вами написанные"?. И знакомых нет, кого бы обманом штрафанули за пьяную езду

1.05.2020 20:12
- гость -

Через алкотестер же можно заразиться коронавирусом. Или они визуально будет оценивать?)

1.05.2020 20:21
Alex1976

Странно а что они делали до этого. Они каждую ночь и каждое утро обнюхивают водителей. Я это как водитель такси знаю.

1.05.2020 20:51
месный

1.05.2020 19:45
Patriot

Не ужели начинает доходить, то что я по этой теме всегда пишу? Жалко , что не до всех, а вот так по одному.

1.05.2020 21:10
- гость -

а где будут стоять? нужно уточнять

1.05.2020 22:00
- гость -

Мясной педонегр как всегда в своем репертуаре... Ты фото/видео съемкой можешь свой бред доказать, или так и продолжишь мяфкать?

Ракетка тоже кроме криков никаких доказательств не привела..

Почему меня не останавливают, если я ничего не нарушаю? Почему не заставляют дышать в "накрученный" тестер и не увозят к "своему" врачу?

Ребятки, м.б. вы сны видите, в которых над вами "накрученными" тестерами "свои" врачи надругаются или надругиваются?? Ну или попробуйте в подтверждение своего бреда стат данные привести. Типа : по результатам сплошных проверок было выявлено 50 и более процентов водителей с признаками алкагольного опьянения. Но вы же не сможете такого написать... Потому и далее будете пукать в воду.

1.05.2020 22:37
месный

1.05.2020 22:00
- гость

Слушь чудо! Чё жизнь в целом не удалась? Cрёшь тут по маленьку? Используешь свой админский ресурс на сайте? Больше ни на чё не способен! Неудачник! И Лузер! Это для тебя верх эволюции спеца, да и какой ты спец - так перхоть с мышкой php + html

2.05.2020 07:15
- гость -

1.05.2020 22:37
месный

Какой то поток бессознательного.
Мясной, вернись уже в реальность и предоставь статданные, что после проведения рейдов количество выявленных зашкаливает по сравнению с обычными днями. Или рот завали, если свой скулеж подтвердить не можешь.

2.05.2020 08:55
- гость -

Полицайкое государство

2.05.2020 09:30
Вася

Даже если такие фантастические случаи бывают никто не мешает поехать после этого в другую больницу и сдать кровь на анализ, чтоб потом было что предъявить.

2.05.2020 09:35
- гость -

Надо в ПДД ввести пункт, если пьяным сел за руль, то обязательно должна быть включена аварийка. Так будет проще ориентироваться другим водителям, пешеходам и полицейским с целью выявления нетрезвого водителя

2.05.2020 10:03
месный

2.05.2020 09:30
Вася

Не поканают твои анализы в другой больнице - не в рамках дела они произведены - вот чё тебе судья скажет, и ещё добавит - это вы от наказания отмазаться хотите!

2.05.2020 10:10
месный

2.05.2020 07:15
- гость -

Я разве что-то писал по поводу "что после проведения рейдов количество выявленных зашкаливает по сравнению с обычными днями" ?

Или так хочется это прочитать, что сам уже придумал? Пасись иди!

Да и ваще, чё в эту тему полез, оно для тебя не светит ни с какой стороны : машину купить тебе не по карману, даже самую ушатайку подешману, да и справку тебе никто не даст для получения прав и программу обучения ты осилить не в состоянии не говоря уже сдать в гибдд экзамен. А бухлишко - дак тебе мама не позволяет, ходишь тока зыришь завистливо на бутылки в машке.

2.05.2020 10:15
месный

2.05.2020 09:35
- гость -

У нас запретили , говорящая голова в своё время, не пьяным управлять, а вообще выпивать в принцыпе (сухой закон для водителей) если управляешь, и доказывают не то, что пьян, а что употреблял.

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