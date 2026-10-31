Спасатель проживал в селе Чемал и работал в пожарно-спасательной части № 5 МЧС

31 октября 2026, 21:06, ИА Амител

Лес / Туризм / Мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Республике Алтай возбудили уголовное дело после обнаружения тела сотрудника МЧС Игоря Большакова, пропавшего 17 октября. Мужчину нашли погибшим с огнестрельным ранением головы спустя почти две недели поисков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Уголовное дело возбуждено, но для проверки обстоятельств", — рассказали в оперативных службах.

При этом конкретную статью Уголовного кодекса, по которой ведется расследование, правоохранительные органы пока не уточнили.

Игорь Большаков проживал в селе Чемал и работал в пожарно-спасательной части № 5 МЧС. Утром 17 октября мужчина отправился на своем автомобиле УАЗ на пасеку. Как рассказывала его супруга, домой он собирался вернуться в тот же вечер, однако так и не приехал. Связаться с ним впоследствии не удалось.

Поиски продолжались почти две недели. В итоге тело мужчины обнаружили в урочище Ак-Кая. Проведение поисковых мероприятий осложняли особенности местности и погодные условия.

"[Найденное в урочище Ак-Кая] тело доставлено в морг, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Поиски затруднялись сложным рельефом местности, густой растительностью и устойчивым снежным покровом", — сказал источник ТАСС.

В настоящее время следственные органы выясняют причины и обстоятельства смерти сотрудника МЧС.