"Против нас идет война". Сибирские пенсионерки расклеивают листовки за поправки

Пенсионерки из Иркутска ходят по городу и расклеивают листовки в поддержку поправок по Конституции. Об акции сообщает "НОД Байкал".

Две партизанки, как называет их общественное движение, расклеили объявления в поддержку поправок к Конституции на остановках, досках объявлений и вывесках в самом Иркутске и его пригороде.

Листовки гласят, что против россиян идет война и лучший способ сопротивляться противнику – голосовать за поправки и требовать изменения статей 15.4, 13.2, 9.2, 75.2 Конституции РФ.

Напомним, что голосование по поводу поправок к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Среди которых есть и отмена ограничений на количество сроков для действующего и будущих президентов.