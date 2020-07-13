"Хочется отель без русских": туристов резко раскритиковали в Горном Алтае

Известный алтайский фотограф Светлана Казина раскритиковала россиян за их поведение во время отдыха в Республике Алтай. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Facebook.
"Такое ощущение, что "туристы" и "отдыхающие" – это какой-то отдельный слой населения. Секта. Организация. Банда. Сообщество, которое было выведено, выращено и воспитано в резервации, отдельно от всех остальных, поэтому знания культуры и воспитания их не затронули", – заявила Казина.
По ее словам, речь идет не обо всех туристах, а именно о россиянах, у которых, по оценке фотографа, есть особый "недуг".
"Не все такие. И не только в России. Асоциальное поведение может наблюдаться у представителей любой национальности. Но я говорю сейчас о русских. И о их недуге под названием "Вседозволенность во время отдыха", "Я устал, я отдыхаю", "За все заплачено", – уточнила Казина. – За границей появилось выражение: "отель без русских". Иногда и в России мне тоже хочется отель без русских...".
В качестве аргумента она привела целый ряд происшествий с отдыхающими в Республике Алтай. Так, один из блогеров выложил фото, на котором он в собачьей маске плывет на каяке по Гейзерному озеру.
"По этому маленькому уютному озерку, которое местные жители считают сакральным! Которое настолько красиво и прозрачно, что взбаламутить его даже камушком нет ни малейшего желания!" – возмутилась Казина.
Ей также не нравится поведение туристов, которые заходят в сельские магазины в купальных костюмах, а мужчины и вовсе – в одних плавках.
"В такую минуту думаю: жаль, что у нас люди такие воспитанные и забитые, а ведь могли бы и яйцами закидать", – уточнила фотограф.
Буквально за день до написания поста она наблюдала, как двое туристов справляли нужду прямо на стену магазина. А мимо проезжала машина, из люка которого "истошно вопил пьяный парень с бутылкой в руке".
"Жители Онгудайского района шлют мне фотографии мусорных куч, оставленных после себя туристами на стоянках у реки за последние буквально несколько дней. На Ороктойском мосту стайка парней, красуясь перед девчатами, соревнуется в кидании пивных бутылок в Катунь – кто дальше", – продолжила перечислять Казина.
Она также напомнила и о надписях на скалах и пластике, плавающем в Телецком озере. По ее оценке, все это имеет причинно-следственную связь с озвученным ею недугом у россиян.
Комментарии
Амител, что-то вы медленные, уже несколько дней как опубликовала она данный пост, уже во всех пабликах обсудили...
хуже Китайских туристов нет никого в мире, шумные, всё сметают на пути, мусор, кошмар, как саранча
Про русских, сколько ездили по этим отелям "всё включено" ни одного пришествия со стороны соотечественников, все мирно, тихо отдыхали, а вот например казахи пьяные это да тьма!
Про наших кому эта претензия? Только к самим, ведь мы сами таких воспитали таких людей.
На Ороктойском мосту стайка парней, красуясь перед девчатами, соревнуется в кидании пивных бутылок в Катунь – кто дальше", – продолжила перечислять Казина.
вот это нужно снимать на видео и отсылать в органы чтобы штрафовали.
нет такого штрафа, так учредите его!
Меня тоже очень возмущает когда приезжают наглые туристы и начинают в наших чистейших реках то стирать порошком , то мыть посуду химическими средствами, а на замечания реагируют не просто агрессивно, а очень агрессивно.
Люди если вы едете в чистые места отдыхать, сохраните чистоту для потомком, не загаживайте ее.
Это норма!
Это норма жить в дерьме.
Диагноз простой - быдло-свиньи!
все правильно пишет
13.07.2020 12:19
- гость - … в наших чистейших реках то стирать порошком , то мыть посуду химическими средствами, а на замечания реагируют не просто агрессивно, а очень агрессивно.
Лучшего средства для отмывания посуды на природе чем песок не сыскать! Дольше, но экологичней и уважительней к месту, где временно остановился на постой.
Петров
Европа без китайцев, русских и прочих - спасибо, COVID-19!
Это москвичи понаехали
Стадо тупых баранов.
двое туристов справляли нужду прямо на стену магазина.
А мимо проезжала машина, из люка которого "истошно вопил
пьяный парень с бутылкой в руке"
фотографии мусорных куч, оставленных после себя
туристами на стоянках у реки
стайка парней, красуясь перед девчатами, соревнуется
в кидании пивных бутылок в Катунь
напомнила и о надписях на скалах и пластике,
плавающем в Телецком озере
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это всё делали РУССКИЕ(национальность)?
подтверждение есть? иначе ст. 282 УК РФ
посмотрел в FB, да, Света, беги..
это всё делали РУССКИЕ(национальность)?
подтверждение есть? иначе ст. 282 УК РФ
А ты стукани куда следует тролялашка дровосекова
Норникель второй раз разлил химию нанеся природе непоправимый ущерб,
а тут туристы недобросовестные.
Законодательство явно хромает, за что эти люди сидящие в думах такие зряплаты получают? видимо чтобы лобировать интересы своих жен, детей, стариков - другими словами свои денежные интересы, за народные бабки.
13.07.2020 13:09
ололо
Один из засанцев на магазин отыскался?? Срочно вычеслить IP адрес и в чан с г...ом посадить))))
"Хочется отель без русских"
Может еще без ковида
"...это всё делали РУССКИЕ(национальность)? "
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А ты что удивляешься? Не русский что ли?
А вообще, какой "государствообразующий народ", такое и государство.
Неруси фашиствуют. У них во сём русские виноваты.