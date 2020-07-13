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Названы условия работы бассейнов в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Даже их выполнение не позволит возобновить прием посетителей до особого распоряжения
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

В настоящее время открытие бассейнов в Алтайском крае не планируется, но уже известны требования к организации отдыха на них. Об этом рассказала начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной регионального управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.

По ее словам, даже после разрешения на работу, которое "рано или поздно" будет, владельцам бассейнов придется выполнять требования безопасности.

В частности должно быть достаточное расстояние между шезлонгами, которые нужно обрабатывать дезинфицирующими средствами после каждого отдыхающего.

Кроме того, на каждого плавающего в бассейне должно приходиться не меньше 10 квадратных метров поверхности воды.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.07.2020 13:46
- гость -

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