Названы условия работы бассейнов в Алтайском крае

В настоящее время открытие бассейнов в Алтайском крае не планируется, но уже известны требования к организации отдыха на них. Об этом рассказала начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной регионального управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.
По ее словам, даже после разрешения на работу, которое "рано или поздно" будет, владельцам бассейнов придется выполнять требования безопасности.
В частности должно быть достаточное расстояние между шезлонгами, которые нужно обрабатывать дезинфицирующими средствами после каждого отдыхающего.
Кроме того, на каждого плавающего в бассейне должно приходиться не меньше 10 квадратных метров поверхности воды.
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Сказочный бред!