Из-за роста заболеваемости в Алтайском крае приостановили возобновление плановой помощи в поликлиниках. Об этом во время онлайн-брифинга 20 июля рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Напомним, в прошлом месяце Минздрав объявил о поэтапном запуске поликлиник. На тот момент речь шла о 43 муниципалитетах (37 районах и 6 городах), где эпидситуация позволяла вернуть медучреждения к привычному режиму работы. В крае разрешили работать только шести поликлиникам, и на этом остановились.
"В силу того, что мы вторую неделю видим ухудшение ситуации в Алтайском крае, данную работу (возвращение плановой помощи – прим. ред.) мы временно приостановили. Мы вернемся к рассмотрению возможности возобновления медпомощи в плановом режиме в подведомственных организациях, когда будем видеть снижение заболеваемости и безопасность ее оказания", – сказал Дмитрий Попов.
Он добавил, что медицинские организации – это небезопасные места: здесь можно легко подхватить COVID-19. Ведь в поликлиники приходят люди с разными заболеваниями и симптомами. И случаи заноса инфекции в таких организациях уже были.
"Посмотрим, как в течение недели будет складываться эпидситуация в крае. И, конечно же, нам необходимо возобновлять плановую медицинскую помощь", – подытожил Попов.
Напомним, по данным на 20 июля в Алтайском крае зарегистрировано 7573 случая заражения. Регион находится на пике заболеваемости коронавирусом и он еще не пройден.
Комментарии
Он добавил, что медицинские организации — это небезопасные места: здесь можно легко подхватить COVID-19.
А как же маски? В траспорте, в магазинах защищают, а в больницах нет?!)
Он добавил, что медицинские организации — это небезопасные места: здесь можно легко подхватить COVID-19.
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И поэтому перестали брать мазки у медиков скорой? Пусть поинтересуется сколько заболевших на 03.
Минздрав, почему молчите, что нечем снимать аритмии на вызовах? Нет Новокаинамида, Кордарона, Дигоксина.