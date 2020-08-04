В Республике Алтай выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Горном Алтае выявили семь новых случаев заражения коронавирусом, информирует республиканский оперативный штаб.
"Заболевание подтвердилось у четырёх жителей города Горно-Алтайска; у двух детей в Кош-Агачском районе и у жителя Усть-Канского района", – сообщает оперштаб.
Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 1643 человек. За сутки выздоровели 42 пациента, всего за время пандемии из больниц выписалось 1235 жителей региона.
Как ранее сообщил amic.ru, 2 августа стало известно о еще одном случае смерти пациента с выявленным коронавирусом. За весь период в регионе зарегистрировано восемь летальных исходов у пациентов, зараженных SARS-CoV-2, шесть из них – от инфекции, два – от иных причин.
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