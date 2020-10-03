11 пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки

Еще 11 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, сообщили в региональном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число летальных случаев теперь составляет 513. В 222 случаях причиной смерти стал COVID-19.
Заразились за прошедшие сутки еще 103 человека. Общее число инфицированных составляет 14 125. Выздоровели 12 350 человек, в том числе 20 – за сутки.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 27, Бийский район – 14, Бийск, Троицкий район – по 11 заболевших, Усть-Пристанский район – 7, Рубцовск, Тальменский, Целинный районы – по 6 заболевших, Калманский, Кулундинский районы – по 3 заболевших, Михайловский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Заринск, Красногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский районы – по 1 заболевшему.
Сейчас в тяжелом состоянии находятся 256 пациентов. 97 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Комментарии
Сумасшедший рост...
Смертность по-прежнему 10% от числа официальных заболевших.
Власти в десятки раз занижают статистику по новым заболевшим. Ибо смертность во всем мире менее 0,1% от заболевших.
Враньё!!! Где в статистике те, которых увезли за последние дни из Белокурихи, плюс те, которых не увезли с положительными анализами? Где они???
В Белокурихе много болеют.
Но по статистике там рай без инфекций
Думаю, эти цифры нужно умножать на 10, чтобы хоть как-то выглядело правдоподобно. Одно не понятно - почему бездействует власть? Роспотребнадзор? Где меры, где защита населения от особо опасной инфекции?
Вину всю давно возложили на самих граждан. Мол, они не носят маски. Так же как и выживание и лечение - на самих людей
и чем быстрее это произойдет - тем лучше будет. Томенко, попова, калинину, как не справляющихся с этой бедой уволить.
Но население до сих пор не совсем адекватно воспринимает ситуацию. Ехала сегодня в автобусе. Кондуктор без маски. Если треть пассажиров в масках- то это хорошо
Хрен они введут карантин. Ибо карантин - это ч.с. И тогда по закону они вынуждены будут содержать население, а у банков наступит форс-мажор со всеми вытекающими.
3.10.2020 13:23
без карантина не обойтись
Ага, размечтались) Все, что вам могут предложить - это самоизоляцию за свой счет!
А такого "карантина" нафиг не надо
Как может быть 100 человек новых зараженных, если только на ИВЛ 97 человек. Летальность больных скороновирусной пневмонией, находящихся на ИВЛ резко возрастает. Перевести больного с ИВЛ на самостоятельное дыхание очень сложно, особенно в условиях резкого дефицита реаниматологов.
Раньше была служба СЭС (санитарно-эпидемиологическая), её все предприятия боялись, не дай Бог где-то вшей найдут... Сейчас смертельный вирус по детским садам, по школам гуляет - Роспотребнадзор бездействует.
Люди потому из без масок - никто не бьет тревогу. Всем пох. Никто не контролирует ситуацию
Странно,что так мало))))))))))Что сегодня писали кошмары про диагностический центр! Люди с COVID-19 по 8 часов ждут в очереди, а в этой очереди есть здоровые, пожилые , старики, которые передвигаются с трудом. Маски у многих на подбородке.
Что это халатность или вредительство?
3.10.2020 13:33
- гость
Про маски медикам рассказывайте, которые их постоянно носят на работе и при этом отделениями уходят на карантин в связи со вспышками вируса. Никого эти маски еще не защитили, как мертвому припарка. только для собственного успокоения, типа что-то предпринял
13:40, медики постоянно работают в местах высокой концентрации инфекции. Ну как тупорогим объяснить разницу? Только рога ломать.
В Диагностическом в день делают по 400 КТ.
Если предположить что всего лишь у 50% коронавирус, то это +200 больных каждый день только оттуда.
Плюс больные без КТ, плюс с других городов и районов.
Явно получается не +103 как по статистике