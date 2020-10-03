11 пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки

Еще 11 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, сообщили в региональном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число летальных случаев теперь составляет 513. В 222 случаях причиной смерти стал COVID-19.

Заразились за прошедшие сутки еще 103 человека. Общее число инфицированных составляет 14 125. Выздоровели 12 350 человек, в том числе 20 – за сутки.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 27, Бийский район – 14, Бийск, Троицкий район – по 11 заболевших, Усть-Пристанский район – 7, Рубцовск, Тальменский, Целинный районы – по 6 заболевших, Калманский, Кулундинский районы – по 3 заболевших, Михайловский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Заринск, Красногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский районы – по 1 заболевшему.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 256 пациентов. 97 из них подключены к аппаратам ИВЛ.