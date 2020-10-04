Губернатор Камчатки пообещал увольнять за замалчивание ситуации с загрязнением

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал уволить должностных лиц, если выяснится, что они замалчивали или приукрашивали информацию о загрязнении воды в Авачинском заливе. Заявление он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их – сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности", – сказал он.
Также губернатор еще раз поблагодарил неравнодушных жителей края, которые сообщили о загрязнении.
Как ранее писал amic.ru, следственный комитет начал проверку информации о массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива Камчатского края. По данным Минприроды, загрязнение нефтепродуктами выявили на нескольких участках залива.
Комментарии
Хорошо, если он сдержит своё обещание, а виновные в этом будут строго наказаны! А то бумага-то может стерпеть всё, а инстаграм тем более
Он уволит Шойгу и Путина? Т.к. источником заражения является полигон МО с захороненным ядохимикатами.
Надо не увольнением грозить, а реальными тюремными сроками за укрывательство, бездействие и халатность
Какой грозный на Камчатке губернёр. Он им всем покажет. Он им спуску не даст. Если самого,ну, того-этого, крайней задницей, вобщем, не сделают.
М-м-да.
Уволит виновных чиновников с одной должности, найдут другую, не хуже. В итоге ничего не изменится.