В барнаульском "Университете" нашли коронавирус

Очередное тестирование волейболистов барнаульского клуба "Университет" на коронавирус выявило положительные результаты. Заболели семь игроков.

Как рассказал "Алтайскому спорту" главный тренер "студентов" Иван Воронков, всю команду отправили на карантин. По словам Воронкова, все заболевшие переносят инфекцию в легкой форме, у некоторых пропало обоняние.

Барнаульцам пришлось отменить поездку в Магнитогорск на матчи второго тура высшей лиги "А" чемпионата России. Там 17 и 18 октября "студенты" должны были сыграть против местной "Магнитки" и пермской "Камы". Пока неизвестно, состоятся ли эти матчи. Если пермяки и магнитогорцы пойдут навстречу, то Федерация волейбола России найдет резервные даты.

Как уже сообщал amic.ru, ранее коронавирус выявили в ХК "Динамо-Алтай". Там заболели сразу 14 хоккеистов.