Алтайский край занял 13 место по ежесуточному приросту зараженных в России

За прошедшие сутки в России выявили еще 16 521 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Лидером по ежесуточному приросту является Москва (4453), на втором месте Санкт-Петербург (713),а замыкает тройку Московская область (480).

Алтайский край по этому показателю занял 13-е место. Напомним, что за прошедшие сутки в регионе выявили 206 новых случаев заражения.

С начала пандемии в России коронавирусом заразились 1 497 167 человек. Выздоровели 1 130 818 (11 567 – за прошедшие сутки). Умер за все время 25 821 пациент. За прошедшие сутки скончались 296 человек.