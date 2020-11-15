В Хабаровске известного блогера задержали по подозрению в убийстве

Блогера-пранкера Кирилла Панова в Хабаровском крае задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, преступление произошло в ночь с 13 на 14 ноября в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре. Шумная компания гуляла на лестничной клетке и Панов решил их успокоить.

Нарушители спокойствия избили блогера, он взял травматический пистолет и открыл стрельбу. Один из участников компании получил ранение и умер до прибытия врачей.

"Это преступление однозначно не квалифицируется как самооборона, поскольку у него не было пистолета при себе, когда его били, – он специально за ним сходил. Возбудили дело по ч. 1 ст. 105 "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку", – рассказал источник в правоохранительных органах.

Панова поместили в изолятор временного содержания.