Обсерватор для гостей с бессимптомным и легким течением COVID-19 открыли в Белокурихе

В алтайском городе Белокуриха оборудовали обсерватор для гостей курорта с бессимптомным и легким течением COVID-19, информирует официальный сайт "Курорт Белокуриха".

Как отмечается, площадку открыли с разрешения краевого Минздрава, а содержится она за счет бизнеса.

"Обсерватор содержится на средства бизнеса – предприятий курорта. В нем созданы комфортабельные условия проживания, организовано питание, амбулаторное лечение, функционирует сестринский пост", – говорится в сообщении.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 231 случай COVID-19, восемь пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 24 084, а количество летальных исходов достигло отметки 1016 человек.