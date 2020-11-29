Выкатившийся за ВПП Ан-124 отбуксировали на парковку в Толмачево

Самолет Ан-124 "Руслан", совершивший аварийную посадку в Толмачево, перекатили на твердую площадку, чтобы осуществить его ремонт. Об этом рассказала ngs.ru пресс-секретарь авиакомпании "Волга-Днепр" Марина Исайкина.

Процесс буксировки сняли на видео. Две недели воздушное судно оставалось на месте, так как оно глубоко вошло в грунт, который после этого замерз.

Напомним, что днем 13 ноября грузовой самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту Толмачево при аварийной посадке. На борту было 14 человек, по предварительным данным, никто не пострадал. Однако сам самолет получил повреждения – частично разрушены шасси и крылья.

Позднее Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело. Правоохранители усмотрели признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Командир Ан-124 утверждает, что сажал судно в аэропорту Новосибирска вслепую – детали двигателя разлетелись и перебили проводку, что обесточило самолет.