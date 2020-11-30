12 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 12 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1114.
За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 224 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 26 129 человек. Выздоровели 22 582 человека.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 62, Бийск – 17, Рубцовск – 15, Новоалтайск – 10, Заринск – 8, Тальменский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Алейск, Яровое, Благовещенский, Волчихинский, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Ребрихинский, Родинский районы – по 4 заболевших, Славгород, Баевский, Ключевский, Михайловский, Первомайский, Троицкий, Угловский районы – по 3 заболевших, Алейский, Завьяловский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Рубцовский район, Тогульский, Хабарский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Бурлинский, Егорьевский, Мамонтовский, Новичихинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по одному заболевшему.
В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 622 пациента, из них 155 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1761 койка.
Ранее amic.ru писал, что в Барнауле из-за коронавируса умер известный хирург Сергей Бубенчиков. Медику было 45 лет.
Комментарии
Всё-таки вчера была очепяточка по тяжелым. Возможно у самого оперштаба.
койек?
17613 коек свободных!!! Ого! Всех теперь вылечат.
224 - рисованное и согласованное.
Вера есть регионам, где количество выявленных случаев день ото дня прыгает на 30%, а где месяц меняется не более чем на 1% в сутки - так по законам математики быть не может.
Это то же самое что рыбак с речки каждый день приносит по 220-230 рыбок весь месяц, не больше и не меньше
Итого за выходные с пятницы по воскресенье умерло около 40 человек... Потери колоссальные!
Статистика рисованная, это и ежу понятно. Реальное количество заболевших не поддаётся подсчету, так как многие просто дома болеют не сдавая никаких мазков. Умерших тоже занижают, но вот насколько - вопрос. Это косвенно можно будет оценить позже, исходя из показателя избыточной смертности за данный период
30.11.2020 11:57
- гость -
Предлагаете бегать по домам и всех опрашивать?
Реальными цифрами людей пугать нельзя. Будет паника и волнения, а возможно даже протесты. Люди могут потребовать введения ЧС, а это чревато для государства большими расходами. Введение ЧС и настоящего карантина повлечёт за собой отмену обязательств граждан перед банками, так как наступит форс-мажор. А это немыслимо, так как вся финансовая пирамидальная система зиждется на закредитованности населения. То есть весь этот пузырь лопнет, а последствия будут катастрофическими. Поэтому и дальше нас будут «кормить» щадящей статистикой и вселять в граждан чувство мнимого благополучия, превосходства над другими странами, и продолжат навязывать идеалы потребительского отношения к жизни.
30.11.2020 12:03
- гость -
Голосом Папанова: «Иди-от»!
30.11.2020 12:08
БОСС-2019
самый умный?
30.11.2020 12:08
БОСС-2019
"Хорошо излагает, собака"
Оооо, ну здравствуй сборище зацикленных... Вам не надоело ? каждый день из пустого в порожнее...
Вот интересно, как наше министерство будет объяснять повышение смертности за последние месяца? В Москве примерно на 30% выросла. У нас же по статистики всё под контролем и вдруг...
30.11.2020 12:11
- гость -
Голосом Папанова: «Иди-от»!
А по-моему это как раз те, которые каждый день гонят на статистику и пишут одно и тоже, как зомби.
30.11.2020 12:08
БОСС-2019
Введение ЧС и настоящего карантина повлечёт за собой отмену обязательств граждан перед банками, так как наступит форс-мажор.
Блин, да где вы всё это берёте?
30.11.2020 12:08
БОСС-2019
и вселять в граждан чувство мнимого благополучия, превосходства над другими странами
С головой то у тебя в порядке? Какое превосходство, если на российском сайте стопкоронавирус мы на пятом месте в мире по заболеваемости?
30.11.2020 12:34
- гость -
Как где?!!! На центральных каналах! Там восстанавливаем Карабах, отправляем вакцины в африки и живем лучше чем США, которое вымерло от короновируса и выборов!
30.11.2020 12:34
- гость -
на российском сайте стопкоронавирус мы на пятом месте в мире по заболеваемости
Напишите, сколько болеющих в Алтайском крае судя по сайту стопкоронавирус.
Удивите количеством менее тысячи. А там так. Альтернативная статистика
30.11.2020 13:00
- гость -
Вы считать не умеете. Там около двух тысяч