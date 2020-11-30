12 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 12 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1114.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 224 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 26 129 человек. Выздоровели 22 582 человека.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 62, Бийск – 17, Рубцовск – 15, Новоалтайск – 10, Заринск – 8, Тальменский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Алейск, Яровое, Благовещенский, Волчихинский, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Ребрихинский, Родинский районы – по 4 заболевших, Славгород, Баевский, Ключевский, Михайловский, Первомайский, Троицкий, Угловский районы – по 3 заболевших, Алейский, Завьяловский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Рубцовский район, Тогульский, Хабарский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Бурлинский, Егорьевский, Мамонтовский, Новичихинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 622 пациента, из них 155 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1761 койка.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле из-за коронавируса умер известный хирург Сергей Бубенчиков. Медику было 45 лет.