Вышли на плато. В Алтайском крае вдвое сократилась нагрузка на скорую помощь и поликлиники

В Алтайском крае почти в два раза сократилась нагрузка на врачей поликлиник и скорой помощи. Об этом во время пресс-конференции 30 ноября рассказала Жанна Вахлова, начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава региона.

"Наверное, сейчас мы вышли на плато, потому что нагрузка и на скорую помощь, и на поликлиники снизилась практически в два раза, по сравнению с тем пиком, который у нас был в конце октября. И в регионе появился свободный коечный фонд. Поэтому мы уже сейчас сворачиваем некоторые ковидные госпитали, чтобы вернуться к обычной жизни и оказывать помощь пациентам с другими заболеваниями", – пояснила Жанна Вахлова.

По ее словам, в пиковую ситуацию ежесуточно к врачам обращалось около 25 тыс. пациентов с вирусными инфекциями. А сейчас их – 10-12 тысяч.

Однако эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы может произойти очередной подъем заболеваемости.

"Это связано с тем, что у нас сейчас нет сформированной прослойки популяционного иммунитета. Пока не начнется массовая вакцинация против коронавируса, то повторение пиков будет обязательно. И насколько эта ситуация растянется, будет сложно сказать", – рассказала Вахлова.

Ранее amic.ru писал, что с 1 декабря в Барнауле перестанет работать ковидный госпиталь на базе Алтайского центра охраны материнства и детства. В региональном Минздраве неделю назад заявили, что заполненность коек в госпиталях составляет около 73%, снизилось количество вызовов скорой помощи. Все это говорит об улучшении эпидемической ситуации в регионе, поэтому больницы могут возвращаться к своей профильной деятельности.