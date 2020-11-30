Алтайский Минздрав сократит коечный фонд в ковидном госпитале

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов сообщил о том, что часть коечного фонда для ковидных больных переведут на оказание специализированной медпомощи. По данным ведомства, на сегодняшний день в регионе свободен 31% коек, предусмотренных для зараженных коронавирусом.

"Мы рассматриваем возможность сокращения. Нам нет необходимости держать его достаточно большим. На этой неделе будем сокращать коечный фонд в 12-й городской больнице, это порядка 240 коек, и возобновлять помощь по другим профилям, которые там были ранее", – сказал Попов.

Он добавил, что с 1 декабря начнется выдача лекарств тем, кто проходит лечение от коронавируса амбулаторно, а при принятии решения о сокращении коечного фонда будет учитываться требование о сохранении запаса в 20%.

Напомним, всего в ковидных госпиталях Алтайского края развернуто 5595 коек, из них 3019 имеют подключение к кислороду, 488 оборудованы аппаратами ИВЛ.

Ранее начальник отдела организации медпомощи взрослому населению алтайского Минздрава Жанна Вахлова рассказала о том, что в Алтайском крае почти в два раза сократилась нагрузка на врачей поликлиник и скорой помощи.