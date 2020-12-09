Студенты-архитекторы участвуют в создании ковидного госпиталя на базе "Посуда Центра"

В обустройстве временного госпиталя для больных коронавирусом на базе бывшего ТЦ "Посуда Центр" в Барнауле участвуют две студенческие строительные бригады по 20 человек каждая из Алтайского архитектурно-строительного колледжа.
Как пишет пресс-служба Минобра Алтайского края, студенты уже закончили выставлять каркасы из металлической профильной трубы и стоечного профиля, начинают обшивку перегородок мультиплитой с внутренним утеплителем.
Ранее члены стройотрядов участвовали в возведении космодрома "Восточный", аэропорта в Нижнем Новгороде, санатория в Крыму, нефтехимического комбината в Тобольске, а также в восстановлении села Николаевка Алтайского края после пожара.
Напомним, что решение развернуть ковидный госпиталь на базе торгового центра на проспекте Ленина, 154, приняла рабочая группа, которую по поручению губернатора Виктора Томенко возглавляет мэр Барнаула Вячеслав Франк.
Как ранее сообщил amic.ru, по словам барнаульского общественника Геннадия Шейда, госпиталь в "Посуда Центре" откроется лишь в 2021 году.
Комментарии
к 25 волне успеют не?
деньги освоить успеют не переживай, а лечить счас уже типа мест (согласно рапортам) достаточно
сказочная страна
Фунтик сколько откат твой?
Как его в народе прозовут?
Кавидная тарелка, или кавидная посуда, или Сарсоварка?
- гость -
Как его в народе прозовут?
Кавидная тарелка, или кавидная посуда, или Сарсоварка?
ГАРАЖ
Надеюсь по факту нецелевого использования средств всё-таки кому-нибудь дадут по шапке.
Не дадут.
Почему ГАРАЖ? объясните ход мысли?
Ну и что лучше чем в гостинице получается? Очередной распил.
как-то не солидно: студенты строят.
а нормальных (квалифицированных) строителей нет на объекте?
а нормальных (квалифицированных) строителей нет на объекте?
Строители за деньги работают. А если деньги строителям отдать, то что же чиновникам достанется?
9.12.2020 11:24
- гость -
а нормальных (квалифицированных) строителей нет на объекте?
Вы глубоко ошибаетесь про квалифицированных строителей. Всю основную работу на стройках делает неквалифицированный персонал. Так называемые разнорабочие. Любой плиточник без корок может устроиться на стройку. На стройке платят за объём выполненной работы и качество, а не за квалификацию и наличие корок.
такими темпами успеют только к 50-й волне, а может даже к 150-й
но все равно нам все завидуют!
И во сколько миллиардов рублей обойдется этот долгострой государству?
Если дворников из Киргизии чартером собрались везти, то откуда строители вам возмутиться? Что бы им дешевле платить и строили как боги...