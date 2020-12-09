Студенты-архитекторы участвуют в создании ковидного госпиталя на базе "Посуда Центра"

В обустройстве временного госпиталя для больных коронавирусом на базе бывшего ТЦ "Посуда Центр" в Барнауле участвуют две студенческие строительные бригады по 20 человек каждая из Алтайского архитектурно-строительного колледжа.

Как пишет пресс-служба Минобра Алтайского края, студенты уже закончили выставлять каркасы из металлической профильной трубы и стоечного профиля, начинают обшивку перегородок мультиплитой с внутренним утеплителем.

Ранее члены стройотрядов участвовали в возведении космодрома "Восточный", аэропорта в Нижнем Новгороде, санатория в Крыму, нефтехимического комбината в Тобольске, а также в восстановлении села Николаевка Алтайского края после пожара.

Напомним, что решение развернуть ковидный госпиталь на базе торгового центра на проспекте Ленина, 154, приняла рабочая группа, которую по поручению губернатора Виктора Томенко возглавляет мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Как ранее сообщил amic.ru, по словам барнаульского общественника Геннадия Шейда, госпиталь в "Посуда Центре" откроется лишь в 2021 году.