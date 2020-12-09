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Студенты-архитекторы участвуют в создании ковидного госпиталя на базе "Посуда Центра"

, ИА "Амител"
Студотряды уже закончили выставлять каркасы и начали обшивку перегородок
Фото: educaltai.ru

Фото: educaltai.ru

В обустройстве временного госпиталя для больных коронавирусом на базе бывшего ТЦ "Посуда Центр" в Барнауле участвуют две студенческие строительные бригады по 20 человек каждая из Алтайского архитектурно-строительного колледжа.

Как пишет пресс-служба Минобра Алтайского края, студенты уже закончили выставлять каркасы из металлической профильной трубы и стоечного профиля, начинают обшивку перегородок мультиплитой с внутренним утеплителем.

Ранее члены стройотрядов участвовали в возведении космодрома "Восточный", аэропорта в Нижнем Новгороде, санатория в Крыму, нефтехимического комбината в Тобольске, а также в восстановлении села Николаевка Алтайского края после пожара.

Напомним, что решение развернуть ковидный госпиталь на базе торгового центра на проспекте Ленина, 154, приняла рабочая группа, которую по поручению губернатора Виктора Томенко возглавляет мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Как ранее сообщил amic.ru, по словам барнаульского общественника Геннадия Шейда, госпиталь в "Посуда Центре" откроется лишь в 2021 году.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.12.2020 10:45
- гость -

к 25 волне успеют не?

9.12.2020 10:56
гость

деньги освоить успеют не переживай, а лечить счас уже типа мест (согласно рапортам) достаточно

9.12.2020 11:00
- гость -

сказочная страна

9.12.2020 11:03
- гость -

Фунтик сколько откат твой?

9.12.2020 11:04
- гость -

Как его в народе прозовут?
Кавидная тарелка, или кавидная посуда, или Сарсоварка?

9.12.2020 11:08
ЯЛЕГЕНДА


- гость -
Как его в народе прозовут?
Кавидная тарелка, или кавидная посуда, или Сарсоварка?



ГАРАЖ

9.12.2020 11:10
- гость -

Надеюсь по факту нецелевого использования средств всё-таки кому-нибудь дадут по шапке.

9.12.2020 11:14
- гость -

Не дадут.

9.12.2020 11:17
- гость -

Почему ГАРАЖ? объясните ход мысли?

9.12.2020 11:23
- гость -

Ну и что лучше чем в гостинице получается? Очередной распил.

9.12.2020 11:24
- гость -

как-то не солидно: студенты строят.
а нормальных (квалифицированных) строителей нет на объекте?

9.12.2020 11:25
- гость -

а нормальных (квалифицированных) строителей нет на объекте?

Строители за деньги работают. А если деньги строителям отдать, то что же чиновникам достанется?

9.12.2020 11:34
- гость -

9.12.2020 11:24
- гость -
а нормальных (квалифицированных) строителей нет на объекте?

Вы глубоко ошибаетесь про квалифицированных строителей. Всю основную работу на стройках делает неквалифицированный персонал. Так называемые разнорабочие. Любой плиточник без корок может устроиться на стройку. На стройке платят за объём выполненной работы и качество, а не за квалификацию и наличие корок.

9.12.2020 11:36
- гость -

такими темпами успеют только к 50-й волне, а может даже к 150-й
но все равно нам все завидуют!

9.12.2020 11:41
Вано

И во сколько миллиардов рублей обойдется этот долгострой государству?

9.12.2020 11:57
- гость -

Если дворников из Киргизии чартером собрались везти, то откуда строители вам возмутиться? Что бы им дешевле платить и строили как боги...

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