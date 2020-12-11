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Российский мэр обвинил горожан в нежелании работать за 15 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Местное швейное производство не может набрать персонал
Фанис Гильванов / Фото: vk.com/id516673960

Фанис Гильванов / Фото: vk.com/id516673960

Мэр башкирского города Агидель Фанис Гильванов опубликовал на своей странице "ВКонтакте" пост возмущения тем, что горожане не хотят осваивать новые профессии швеи и водителя автобуса или идти работать продавцами. При этом, по данным местных СМИ, зарплата по этим вакансиям не превышает 15 тыс. рублей в месяц.

Как пишет ToDay News Ufa, поводом для публикации стало открывшееся в городе швейное производство, которое не может набрать персонал. Жителей обвинили в том, что они пренебрегают вакансиями, делают Агидель непривлекательным для бизнесменов и инвесторов.

"Я теряю уверенность в нас – агидельцах. Я не могу понять, какая работа нам нужна? Шить не хотим, продавцами не хотим, поварами не хотим, медсестрами не хотим, врачами не хотим. Тогда кем же мы хотим работать? Все эти рабочие места на сегодня пустуют!" – написал Гильванов.

В комментариях горожане напомнили мэру о низких зарплатах и высоких ценах на коммунальные услуги.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

11.12.2020 15:09
Шлямбур

200$в проклятой Америке средняя з/п за один рабочий день.

11.12.2020 15:12
Друк

Пусть своим примером покажет, идёт работать швеёй.

11.12.2020 15:16
- гость -

сам то поди за такую зарплату не стал бы работать

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