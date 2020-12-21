В 2022 году в Алтайском крае начнет работу новый промышленный технопарк

В 2022 году в Рубцовске откроется промышленный технопарк "Юг Алтая". На эти цели из федерального бюджета выделили 500 миллионов рублей и еще 100 миллионов составили частные инвестиции.

"Проект реализуется при поддержке губернатора региона Виктора Томенко. Подготовлена площадка площадью 13 тысяч квадратных метров, проведен демонтаж старых сооружений – в прошлые годы там располагался Алтайский завод автотракторного электрооборудования. Заключен контракт на 400 миллионов рублей на поставку нового высокотехнологичного оборудования для технопарка", – сообщил курирующий создание технопарка депутат Госдумы РФ Виктор Зобнев.

Один из проектов, который реализуют в технопарке, – производство нестандартизированного оборудования и инструментов для предприятий Алтайского края, пишет официальный сайт региона. Работать на объекте будут не менее 250 жителей Рубцовска.