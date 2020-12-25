Еще двое пациентов с COVID-19 умерли в Республике Алтай

Еще двое пациентов с COVID-19 скончались в Республике Алтай. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, умерли 62-летний житель Кош-Агачского района и 58-летний житель Горно-Алтайска.

У обоих мужчин обнаружен коронавирус, пневмония и другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 14 летальных исходов у пациентов с COVID-19, в том числе 140 – от инфекции, восемь – от иных причин.

Также за минувшие сутки в Горном Алтае выявили 99 новых случаев коронавируса. Диагноз подтвердился у 22 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 16 жителей Шебалинского района, в том числе у трёх детей; у 13 жителей Усть-Коксинского района; у 12 жителей Улаганского района, в том числе у трёх детей; у 12 жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребёнка; у девяти жителей Чойского района, в том числе у одного ребёнка; у шести жителей Майминского района; у пяти жителей Кош-Агачского района; у четырёх жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка.

Таким образом, всего в регионе лабораторно подтверждено 13 528 случаев заболевания. Выздоровели 12 746 человек, из которых 61 – за минувшие сутки.