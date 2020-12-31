Жителям Алтайского края напомнили о правилах безопасности в праздники

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Алтайского края Валерий Шевченко рекомендует отказаться от массовых празднеств и встретить Новый год в кругу семьи. Об этом сообщает официальный сайт региона.

"Если есть возможность обойтись без корпоративных мероприятий, то это станет самым предпочтительным вариантом. Ведь бокал шампанского под бой курантов в кругу семьи, прогулки на свежем воздухе и приятные воспоминания не только оградят нас от рисков заражения респираторными инфекциями, но и создадут особую теплую атмосферу праздника. Следует помнить, что достаточно лишь одного заболевшего, чтобы все присутствующие на мероприятии смогли заразиться и получить положительный тест на COVID-19", – сказал эксперт.

Он напомнил, что в праздники важно соблюдать все рекомендации: мыть руки, носить маски, выдерживать дистанцию и следить за своим самочувствием.