"Осложнения допустимые". Главный алтайский эпидемиолог о ходе вакцинации от ковида в крае

Ни у одного жителя Алтайского края с начала прививочной кампании против коронавируса не было зафиксировано серьезных осложнений. Об этом сообщила на пресс-конференции, посвященной старту массовой вакцинации от ковида на Алтае, главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

"Среди поствакцинальных осложнений были только те, что предусмотрены в инструкции к вакцине, в том числе краткосрочное повышение температуры и болезненность в месте укола", – уточнила Ирина Переладова.

По словам специалиста, эти симптомы проходят за несколько дней. Жительница Барнаула Александра Бессонова рассказала, что ощущала недомогание в течение пяти суток после прививки. У нее периодически поднималась температура до 37,5 градуса и ломило руку в месте укола. Первую дозу вакцины "Спутник V" Александра ставила 29 декабря 2020 года в городской поликлинике № 1.

"Я сделала прививку, потому что по работе (я страховой представитель) часто приходится бывать в медицинских учреждениях, общаться с врачами и пациентами. Риск заражения высокий. Специально поставила первую прививку накануне праздников, чтобы потом побыть дома. Состояние было не очень хорошее, но в целом удовлетворительное. Следующую прививку я буду делать завтра. Если будет такое же, возьму больничный или перейду на удаленную работу", – поделилась Александра.

По словам собеседницы, ее родители, которым уже больше 60-ти, перенесли прививку гораздо легче. "Видимо, сыграли роль индивидуальные особенности организма", – предположила Александра.

Как уже сообщал amic.ru, на сегодняшний день в прививочной кампании против ковида приняли участие более 3000 жителей Алтайского края. В качестве вакцины используется отечественный препарат "Спутник V". Ставится прививка в два этапа с интервалом в 21 день. На данный момент две дозы вакцины получили 1000 жителей Алтайского края.

О том, как и где сделать прививку, читайте здесь.