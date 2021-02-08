Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае с COVID-19

Продюсера Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае из-за осложнений от COVID-19. О своем состоянии он рассказал на личной странице в Instagram.

"Меня срочно забрали в больницу. Спасибо моим прекрасным друзьям, живущим в Дубае, которые действовали быстро и решительно, – самостоятельно у нас точно ничего бы не вышло, малейшее промедление стоило бы мне жизни", – рассказал продюсер.

Пригожин отметил, что в больнице его состояние ухудшалось с каждой минутой. "Меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже", – пишет он.

Врачи назначили Пригожину терапию для вывода организма из острой реакции иммунной системы. Продюсер подчеркнул, что ему пришлось пережить "восемь дней ада". Он поблагодарил дубайских врачей и их российских коллег, которые "контролировали все их действия дистанционно".