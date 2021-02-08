Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае с COVID-19

Продюсера Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае из-за осложнений от COVID-19. О своем состоянии он рассказал на личной странице в Instagram.
"Меня срочно забрали в больницу. Спасибо моим прекрасным друзьям, живущим в Дубае, которые действовали быстро и решительно, – самостоятельно у нас точно ничего бы не вышло, малейшее промедление стоило бы мне жизни", – рассказал продюсер.
Пригожин отметил, что в больнице его состояние ухудшалось с каждой минутой. "Меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже", – пишет он.
Врачи назначили Пригожину терапию для вывода организма из острой реакции иммунной системы. Продюсер подчеркнул, что ему пришлось пережить "восемь дней ада". Он поблагодарил дубайских врачей и их российских коллег, которые "контролировали все их действия дистанционно".
Комментарии
Даже противно.
Это не тот, который причитал, что в связи с ковидом пришлось сложить зубы на полку? А на Дубай деньги есть?
Не того Пригожина госпитализировали.
Он же писал что в пандемию голодает. В дубаях?
На детишек через СМС, а на Пригожина есть деньги.
Сожалеет что не подох?
Настоящий патриот!
Навального ругает прям из Дубая
Бог всё видит!
Ровно так же в декабре испытал 16 дней ада, когда иммунитет решил бороться с коронавирусом радикальными методами. Три разжижающих укола и три капельницы в сутки, кислородный концентратор трое суток на максимальных 10 литрах в минуту, горсть таблеток три раза в день, постоянный контроль сатурации и артериального давления. Казалось сердце выпрыгнет из груди - состояние близкое к отчаянию. В принципе уже готовился к тому, что с ковидного госпиталя вероятно не выйду... Огромное спасибо медперсоналу ковидного госпиталя в ННР за квалифицированную помощь, чуткий контроль и своевременный подбор действующих препаратов.