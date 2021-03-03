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Котлета, Амелия и минимум популизма: чем запомнился визит премьера Мишустина в Барнаул

, ИА "Амител"
Глава кабмина за несколько часов успел посетить школу и завод, а также пообщаться с губернатором
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Визит премьер-министра Михаила Мишутина в Алтайский край, прошедший 2 марта, оказался не слишком богат на события и заявления. Изначально от приезда второго лица в государстве ждали если не прямой финансовой поддержки (Алтай входит в десятку отстающих регионов), то, по крайней мере, каких-то интересных сообщений или емких обещаний. Были и те, кто надеялся на повторение сценария с "народным заступником", как в ходе визита прошлого премьера – Дмитрия Медведева. На деле все оказалось намного прозаичнее и… скучнее. Впрочем, для кого как.

Борт с Мишустиным сел в барнаульском аэропорту около 14-ти часов по местному времени. Однако СМИ привезли двумя разными партиями на площадки, где работал премьер (школа № 53 и АЗПИ) задолго заранее. Ожидание премьера растянулось примерно на три часа.

Амелия и недоеденная котлета

Простым жителям края визит премьера запомнится нестандартной "экскурсией" по барнаульской школе. В первую очередь тем, что глава кабмина после перелета пообедал в школьной столовой за соседним столом с учениками. Мишустину, как и другим высоким гостям, предложили гречку с котлетами – то же, что ели и дети. Председатель правительства удивился высокому качеству блюд. При этом Михаил Мишустин слегка по-отечески пожурил одного мальчишку за несъеденный обед: "Ты котлету не доедаешь? Я смотрю на тебя вторую минуту – не хочешь доесть, а?

Затем глава правительства поинтересовался у девочки, нравится ли ей компот, но предварительно спросил, как ее зовут. Ученица представилась Амелией. Но она отвечала негромко, поэтому имя Михаил Мишустин решил уточнить. Повторять ей пришлось три раза. Директор школы в конце концов даже попросила Амелию опустить маску.

Впрочем, дети вчера не только огорчали премьера. Так, ученики барнаульской школы подарили премьер-министру герб Алтайского края, напечатанный на 3D-принтере. Об этом факте он позднее с гордостью рассказал в ходе совещания с промышленниками.

После обеда Мишустин пообщался с педагогами, где сообщил, что правительство собирается продлить программу "Земский учитель". Кроме того, председатель правительства поддержал концессионное соглашение ВЭБ.РФ по строительству двух школ в Барнауле. Никаких жалоб от педагогов, кроме отсутствия интернета в отдаленных селах, Мишустин не услышал.

Три часа ожидания – и премьер на телеэкране

Вторым пунктом визита Мишустина на Алтай стало посещение АЗПИ. Там было запланирована встреча с алтайскими промышленниками. Само мероприятие на заводе (открытая для журналистов часть) уложилось в символические 30 минут. Покинуть предприятие пресса не могла еще более часа по решению ФСО, так как Михаил Мишустин на этой же площадке проводил встречу с губернатором Виктором Томенко. После чего первым дали возможность уехать с завода VIP-персонам. И лишь после этого выпустили журналистов.

Кстати, далеко не все представители СМИ смогли вживую пообщаться со вторым лицом государства. На АЗПИ журналистов собрали в большой комнате с экраном, устроив импровизированный пресс-центр. Через монитор корреспонденты и отслеживали весь визит премьера. Близко к Мишустину подпустили только фотографов и видеооператоров.

200 млн: хорошо, но мало

Во время короткого общения с премьером промышленники успели многократно поблагодарить Мишустина за меры поддержки предпринимательства и попросили их не сворачивать. Показалось, глава кабмина искренне удивился, что у него не просят дополнительных преференций. И без раздумий пообещал сохранить действующие механизмы поддержки.

"Не случайно в прошлом году ваше предприятие (АЗПИ, – прим. ред.) стало победителем сразу в двух конкурсах по федеральным субсидиям на освоение новых технологий на сумму около 200 млн рублей. Правда, Виктор Адольфович Герман сказал, что этого недостаточно, и я с ним согласен", – отметил Михаил Мишустин, давая понять, что кабмин подумает над тем, как еще можно помочь "передовикам производства".

"Виктор Петрович, дождемся 2024 года"

После этого у премьера прошли закрытые для журналистов переговоры с губернатором Томенко. И здесь никаких откровений. Судя по сообщению пресс-службы правительства Алтайского края, глава региона по традиции благодарил за помощь депрессивному Алтаю, а председатель правительства уточнял детали. Например, на что конкретно пошли дополнительные деньги, выделенные из федерального бюджета в 2020 году.

В итоге Мишустин разбрасываться обещаниями не стал. Показательным вышла концовка его встречи с Виктором Томенко. Губернатор попросил автоматически продлить программу помощи Алтайскому краю еще на пять лет, до 2029 года. В ответ премьер заявил, что говорить об этом еще рано:

"Виктор Петрович, есть предложение: давайте дождемся 24-го года. Посмотрим на результат выполнения, потом поговорим. В 24-м году только можно будет подумать, как… Все-таки бюджет обычно на трехлетку верстается, поэтому сейчас это невозможно, даже если бы мы хотели с вами".

… Визит завершился. Власти выдохнули: в этот раз в ноги премьеру никто не падал и Алтайский край не засветился в скандальной истории, как это было при посещении Медведевым. Скорее всего, премьер еще даст несколько поручений по итогам рабочей поездки в наш регион. Какие именно – узнаем совсем скоро. В целом в Барнауле Мишустин пробыл около пяти часов. Уже вечером 2 марта кортеж с главой кабмина прибыл в Горно-Алтайск, где председатель правительства 3 марта отпразднует свое 55-летие. До конца недели большое сибирское турне продолжится: Михаил Мишустин намерен посетить Тыву и Новосибирскую область.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

3.03.2021 07:40
Александр

"минимум популизма" - а чем весь край занимался месяц до приезда Мишустина????
Один плюс точно есть - остановки общественного транспорта и подходы к ним пытались почистить. Журналисты, а вы что-то объективное о крае написать можете???

3.03.2021 07:42
- гость -

Край работал и работает.

3.03.2021 07:45
- гость -

И сегодня остановки чистят. Только желающих физически работать с каждым годом меньше.

3.03.2021 07:59
- гость -

С каждым годом дворникам платят все меньше, а работы дают больше, вот желающие и пропали.

3.03.2021 08:06
Я

Только в Бийске смело не стали прогибаться перед мишуткой: не чистили дороги, остановили трамваи.

3.03.2021 08:12
Чучмек

Бийск уже списан, как отработанный материал...

3.03.2021 08:37
- гость -

глава правительства поинтересовался у девочки, нравится ли ей компот, Ученица представилась Амелией... имя Михаил Мишустин решил уточнить. Директор школы в конце концов даже попросила Амелию опустить маску
____
Как же она компот в маске пила?

3.03.2021 08:44
- гость -

А всяким Амелиям, Розалиям и прочей массовке, изображающей радость, денег то хоть заплатили? Или пообещали приравнять к детям росгвардейцев и в институты принять без экзаменов? А директриса 53 школы, чей кабинет на 1-м этаже срочно переоборудовали под класс на показуху, премию от томенки получила? или путевку бесплатную в Крым?

3.03.2021 08:49
ПЕТР

"давайте дождёмся 24-го года"

Повеяло серединой 90х?! Когда деньги давали регионам в зависимости от итогов выборной компании на их территории.

3.03.2021 08:57
- гость -

Денег и так много дают.

3.03.2021 09:01
- гость -

Денег и так много дают. И на них строят лестницы в никуда на ВДНХ, набережную в тупике, уродливые дома и заборы, вырубают все деревья и прочая, прочая никому ненужная мышиная возня, цель которой - рассовывание федеральных денег по своим карманам.

3.03.2021 09:07
- гость -

В общем все хорошо.

3.03.2021 09:14
- гость -

Че там трамваи-то списанные из Москвы в туристический кластер приедут?

3.03.2021 09:15
Чучмек

3.03.2021 09:01
- гость -

Ещё про БКД забыл сказать. Программа, которая в условиях реализации в Барнауле, призвана убивать...

3.03.2021 09:18
Аннушка

Мишустину надо было бы магазины посетить, цены посмотреть, с пенсионерами поговорить хотя бы. Узнать как они выживают без помощи правительства. В аптеки заглянуть, увидел бы разницу в ценах на лекарства. С народом бы поговорил на улице про высокую квартплату. А у Томенко все хорошо.

3.03.2021 09:24
- гость -

Это всё понятно!
Но открыт вопрос с директором школы.
Уж школьники не дадут соврать, там всё по понятиям и за базар нужно отвечать.
Надеюсь амику удастся реабилитироваться за свою публикацию и добиться от директора школы извинений, за лож которую публиковал сайт, которому тоже кстати не мешало бы прокомментировать ситуацию

3.03.2021 09:41
гость

Не изменится вообще ничего и никак.
Медленная деградация и вымирание как были так и продолжатся.
Причина проста и объективна - из-за своего холодного климата и огромных расстояний страна заведомо неконкурентна капиталистически и поэтому заведомо обречена.
Недаром у этого мультимиллиардера оба сына живут и учатся в Швейцарии.
Потому что здесь нет будущего!

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