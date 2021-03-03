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Мишустин во время визита на Алтай пообещал разобраться с проблемой отелей в частных домах

, ИА "Амител"
По словам премьер-министра, нужно сделать так, чтобы не сильно обременять людей, но при этом потребовать легальности
Михаил Мишустин / Фото: ruspekht.ru

Михаил Мишустин / Фото: ruspekht.ru

При решении вопроса о возможности размещения отелей в частных домах необходимо пройти "между Сциллой и Харибдой", чтобы не сильно обременять людей, но в то же время потребовать легальности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

Во время рабочей встречи с представителями турбизнеса в Горно-Алтайске глава правительства подчеркнул, что негативный эффект от очень строгого запрета в этой сфере тоже может быть, и над темой нужно подумать. Мишустин также отметил, что категория земель и виды разрешенного использования влияют и на налогообложение.

"И необходимо здесь пройти между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, не сильно обременять людей, с другой стороны, тоже потребовать легальности", – сказал премьер-министр.

Мишустин пообещал поручить компетентным ведомствам проработать этот вопрос и указал на необходимость построить правила в этой сфере "правильно и разумно". По его словам, легализация такого бизнеса позволит пользоваться мерами поддержки и льготами, а также брать соответствующие кредиты и гранты.

Ранее Михаил Мишустин во время рабочей встречи в Горно-Алтайске заявил, что у Алтайского края и Республики Алтай огромный туристический потенциал, однако инфраструктура в этих регионах пока недостаточна. Именно поэтому по поручению президента уже готовится проект ее развития.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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