Мишустин во время визита на Алтай пообещал разобраться с проблемой отелей в частных домах

При решении вопроса о возможности размещения отелей в частных домах необходимо пройти "между Сциллой и Харибдой", чтобы не сильно обременять людей, но в то же время потребовать легальности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

Во время рабочей встречи с представителями турбизнеса в Горно-Алтайске глава правительства подчеркнул, что негативный эффект от очень строгого запрета в этой сфере тоже может быть, и над темой нужно подумать. Мишустин также отметил, что категория земель и виды разрешенного использования влияют и на налогообложение.

"И необходимо здесь пройти между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, не сильно обременять людей, с другой стороны, тоже потребовать легальности", – сказал премьер-министр.

Мишустин пообещал поручить компетентным ведомствам проработать этот вопрос и указал на необходимость построить правила в этой сфере "правильно и разумно". По его словам, легализация такого бизнеса позволит пользоваться мерами поддержки и льготами, а также брать соответствующие кредиты и гранты.

Ранее Михаил Мишустин во время рабочей встречи в Горно-Алтайске заявил, что у Алтайского края и Республики Алтай огромный туристический потенциал, однако инфраструктура в этих регионах пока недостаточна. Именно поэтому по поручению президента уже готовится проект ее развития.